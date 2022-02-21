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南市社會局長照服務個別化 量身打造專屬照顧計畫

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府推動長照在地老化服務，藉由社會局單一窗口，提供多元化的照顧。圖／社會局提供
台南市政府推動長照在地老化服務，藉由社會局單一窗口，提供多元化的照顧。圖／社會局提供

台南市政府推動長照在地老化服務並營造友善高齡環境，藉由社會局單一窗口，提供多元化的照顧，達到在地老化目標。因中風致肢體偏癱的林姓市民申請到府評估，周一至周五就獲得日間照顧及晚餐送餐服務，減輕了親友的照顧負荷。

社會局指出，目前設置5處照顧管理分站，讓民眾有更方便的申請服務，安南區的林姓市民4年前因中風造成右側肢體偏癱，行走步伐緩慢無法久走久站，原與友人居住南投，但因病後身體狀況不佳而返回台南獨居，親友因工作及家庭關係，無法時時刻刻從旁協助生活起居，均須依靠街坊鄰居協助代購餐食，造成3餐不定時，有時1餐分2餐吃，體重也因此下降，友人擔憂她營養攝取不足，且走路不穩，有跌倒風險，建議她打1966申請社會局長期照顧管理中心照顧管理專員到府評估。

經照管專員、長照個管師前往訪視，了解服務需求，並依據服務需求擬定適宜照顧計畫，藉由每周一至周五使用日間照顧及晚餐送餐服務，解決她的3餐問題，維持營養攝取並增進社交能力、延緩退化，再搭配每周六使用居家服務，到府協助家務整理及陪同外出散步等服務，改善生活狀況，也減輕了家人及友人的照顧負荷。

社會局長陳榮枝表示，經由社工、治療師、照顧專員和個案管理師等專業人力，根據民眾需求提供專業的建議和個別化的服務，不僅能促進被照顧者的生活功能，也能維持照顧者的生活品質。台南市政府社會局長照服務單一窗口電話：06- 2931232或撥打1966專線洽詢。

台南 長照 中風

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