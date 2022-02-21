別因清寒放棄夢想 展望會台南發放學子助學金逾1570萬

台灣世界展望會幫助台南弱勢學生，提供助學金1570萬元，共有2094名清寒學子受惠，幫助他們可以突破環境的限制、安心上學與升學。受助人小淇歷經喪父、喪母、放棄夢想，走出自己的人生。

小淇 (化名)的父母離異後，由爸爸獨力撫養她、姊姊及祖父母。但父親身體狀況不佳，僅能從事臨時工，收入不穩定、經濟壓力沈重，小淇成為台灣世界展望會關懷服務的孩子；透過社工員的關懷、助學扶助金以及活動認識同儕，成為支持的力量，她也期勉自己能成為護理師，可以幫助有需要的人。

當小淇就讀護校、正朝著夢想邁進時，爸爸卻因病過世，她和姊姊改由媽媽接手照顧。媽媽從事餐飲業的收入雖不多，也盡心盡力照顧，但母女同住不到1年，母親因車禍成為植物人，當時正在外縣市實習的小淇，面對媽媽的病情、更加沈重的經濟重擔，以及實習與課業壓力，只好放棄心中的夢想。

接踵而來的考驗沒有打倒小淇，「即使失去夢想，也能重新開始」，小淇待媽媽狀況穩定後，考量薪資待遇與通勤路程，決定到南科從事工安領域的工作。她秉持著「勇敢問、拚命學」的態度，邊做邊學，逐漸能夠調度現場、承擔責任，也作帶給她很大的成就感。

小淇目前是台灣世界展望會的自立青年，常回展望會擔任方案活動的志工，並分享經驗。她回憶起小時候很愛讀書，而家裡的經濟狀況不允許她額外補習，因此上課時認真聽課、有問題立刻發問，總考第一名。資助人在她生日以及考取好成績時，會另外提供獎勵禮金，讓她非常感動，小淇對於這位從未謀面的資助人滿懷感謝，立志要和資助人看齊，當一個樂於付出、溫暖人心的人。

台灣世界展望會南區辦事處處長林惠君感謝資助人及各界愛心人士的捐助及關懷，包括HOLA安平果然是你、一九四八餐酒館、小熊森林花藝設計、台南市保生慈善會、台南市堤維西愛心會、安鑫金屬有限公司、帛江科技股份有限公司、東方韻味食品有限公司、東海青科技股份有限公司、昱瑒企業有限公司、郭世芳中醫診所等，她表示「每一分愛心對於經濟弱勢學子而言，都是不可或缺的。」

林惠君邀請民眾與企業一起用愛相挺，每個月定期捐款1000元投入助學行動，關懷台灣最需要的角落，陪伴弱勢兒童的生命成長。愛心專線：(06)221-5800。