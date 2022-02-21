探索各職類特色 勞動部雲嘉南分署打造3D虛擬智慧場館

方便外界探索各職場特色，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，打造3D自辦訓練場館虛擬導覽，民眾不用出門即可透過載具探索各職類場域，並結合互動遊戲使參訪者趣味學習獲得專業性知識。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，雲嘉南分署訓練場設有電機館、電子館、營建館與機械館等四館，該3D自辦訓練場館虛擬導覽，可詳細認識雲嘉南分署職訓內容及場館設備，尤其近期新冠肺炎(COVID-19)疫情仍維持二級警戒，為協助有職訓需求民眾不出門即能了解職訓歷程，打造360度環景訓練場館系統，透過AR擴增實境及形象代言人賈好嘉解說導覽。

劉邦棟說，虛擬環景系統除運用3D導覽四大訓練場館，更提供課程花絮及師資簡介，結合文字解說、語音及影音資源等，透過情境式互動介紹逾30門的職前課程，使民眾在短時間內獲得豐富、詳細且具系統性資訊，有興趣民眾可掃描海報載具或上雲嘉南虛擬智慧場館網(https://reurl.cc/mG0OLW)