長期奉獻又行善 部立新營醫院志工團捐輪椅

衛福部新營醫院志工團隊成立逾22年，投入醫療服務奉獻不遺餘力，近日又共同捐贈15台輪椅，營造更友善無障礙醫療環境，減少讓身障者就醫不便。

新營醫院志工團隊平日除於醫院及社區從事志工服務，更主動捐款或物資協助貧困弱勢病患，有感於病人就醫不適，需要更多輔具協助，由志工劉錦秀、周儀亮、張純碧等人號召親友，共同捐贈15台輪椅，創造友善無障礙的醫療環境。

劉錦秀表示，長期在醫院擔任志工，看見許多長輩走路不穩、行動不便，以及病人因疾病而虛弱無力，就醫過程需要輪椅協助，而醫院輪椅每日使用次數高，容易老舊或耗損，透過自己微薄之力號召大家，一同幫助所有就醫不便民眾，沒想到獲得許多親友熱烈回應，共同投入公益。

新營醫院院長陳明智表示，感謝志工無私奉獻辛苦付出，志工們還長期投入社區服務，

志工隊長紀明蒼、陳碧珠、郭黃素珠、張純碧、張菽庭、周儀亮等人，日前還購買麵條、麥片及餅乾等物資捐贈給社區獨居長者與弱勢家庭，愛心令人感動。