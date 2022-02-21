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台南台17線中央公路完成路平改善 車子不跳了！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府將安南區海佃路一段列路平專案，完成路面改善。圖／台南市工務局提供
台南市政府將安南區海佃路一段列路平專案，完成路面改善。圖／台南市工務局提供

台南市安南區海佃路一段屬台17甲線中央公路，是市區的重要聯絡道路，因年久未重新刨鋪，車流量大且常有重車行駛，路面品質嚴重受損，列入路平專案執行維護，經兩個多月施作已完成改善，路面平坦舒適。

工務局表示，此路段久未刨除舊路面，重鋪新柏油，以致路面不平坦，開起來車來感受到車子會晃及噪音較大，民眾也常有怨言，市長黃偉哲獲知後，指示將台17甲線路面不佳路段列入路平專案執行維護。

海佃路一段 (府安路至郡安路)路面改善工程納入2021年路平專案執行，改善長度957公尺，自去年11月22日施工，先進行分隔島打除復舊、人手孔配合157座下地、燈桿遷移等工項，上周改善完成，經費2100萬元。

工務局指出，海佃路一段依路平高標準完成道路重新刨鋪，路面平坦舒適，顯著提升用路人行車觀感，更完善道路服務水準，還給市民平坦、安全又舒適的用路環境。

路平專案

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