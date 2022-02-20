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擁醫院、車站！嘉北車站高架地段價值升 畫定都更範圍

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府規畫，嘉北高架車站興建後，保健街往西通過忠孝路後將拓寬，另忠孝二街往西打通。圖／嘉義市政府提供
嘉市府規畫，嘉北高架車站興建後，保健街往西通過忠孝路後將拓寬，另忠孝二街往西打通。圖／嘉義市政府提供

嘉義市鐵路高架化沿線配合開發，嘉北車站右側與省道忠孝路中間地段，擁車站、嘉基醫院，未來地段價值浮現，辦首場周邊規畫說明會；里長說，搭車或看診車輛鑽進巷弄停放，進出口被擋，盼高架鐵軌下增停車場，市府表示，會與台鐵研議土地利用，且初步畫定嘉北站到世賢路間範圍，做都市更新

市府都發處指出，嘉北高架車站建於原站南側，周邊初步構想，東西向的保健街會拓寬20米、忠孝二街擬往西打通，車站的右側擬新闢15米道路、左側20米道路，縫合兩邊土地。

中庄里長黃純美說，里內的嘉北車站、嘉基急診大樓、新的手術大樓等，但搭車民眾或就診病患，汽、機車常鑽到巷弄內停放，但該處原本就有忠孝國宅，住宅人口密集，導致擋到出入口，日前重鋪路面更找不到車主，里民希望利用高架鐵軌下方，增加停車位，另協助建里民活動中心。

都發處表示，鐵軌下方土地要視寬度，研議如何運用，且要與土地所有的台鐵討論，另會研議以機關用地，作為中庄里的活動、長照空間。

都發處也說，鐵軌右側到省道忠孝路之間，未來高架化後，交通便利，又在車站、嘉基醫院正旁邊，鄰近還有特力屋、好市多賣場，土地開發價值高，目前畫定嘉北站到世賢路之間，研究做都市更新，公辦或自辦皆可。

市府昨辦鐵高嘉北車站的第1場民眾參與活動「嘉北加倍優化」，130多名民眾熱烈參與，市府說明鐵高進度、沿線空間規畫等，另，鐵軌西側大片農地，擬辦理區段徵收開發特定產業區。

因應鐵路高架化工程新建嘉北高架車站，市府辦理首場規畫說明，有130多名民眾參加。圖／嘉義市政府提供
因應鐵路高架化工程新建嘉北高架車站，市府辦理首場規畫說明，有130多名民眾參加。圖／嘉義市政府提供
嘉市府規畫，嘉北高架車站將開闢兩側道路、打通東西向道路。圖／嘉義市政府提供
嘉市府規畫，嘉北高架車站將開闢兩側道路、打通東西向道路。圖／嘉義市政府提供
因應鐵路高架化工程新建嘉北高架車站，市府邀在地居民辦理首場規畫說明會。圖／嘉義市政府提供
因應鐵路高架化工程新建嘉北高架車站，市府邀在地居民辦理首場規畫說明會。圖／嘉義市政府提供

台鐵 都市更新 鐵路高架化

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