擁醫院、車站！嘉北車站高架地段價值升 畫定都更範圍

嘉義市鐵路高架化沿線配合開發，嘉北車站右側與省道忠孝路中間地段，擁車站、嘉基醫院，未來地段價值浮現，辦首場周邊規畫說明會；里長說，搭車或看診車輛鑽進巷弄停放，進出口被擋，盼高架鐵軌下增停車場，市府表示，會與台鐵研議土地利用，且初步畫定嘉北站到世賢路間範圍，做都市更新。

市府都發處指出，嘉北高架車站建於原站南側，周邊初步構想，東西向的保健街會拓寬20米、忠孝二街擬往西打通，車站的右側擬新闢15米道路、左側20米道路，縫合兩邊土地。

中庄里長黃純美說，里內的嘉北車站、嘉基急診大樓、新的手術大樓等，但搭車民眾或就診病患，汽、機車常鑽到巷弄內停放，但該處原本就有忠孝國宅，住宅人口密集，導致擋到出入口，日前重鋪路面更找不到車主，里民希望利用高架鐵軌下方，增加停車位，另協助建里民活動中心。

都發處表示，鐵軌下方土地要視寬度，研議如何運用，且要與土地所有的台鐵討論，另會研議以機關用地，作為中庄里的活動、長照空間。

都發處也說，鐵軌右側到省道忠孝路之間，未來高架化後，交通便利，又在車站、嘉基醫院正旁邊，鄰近還有特力屋、好市多賣場，土地開發價值高，目前畫定嘉北站到世賢路之間，研究做都市更新，公辦或自辦皆可。