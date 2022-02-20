雲林北港朝天宮真人藝閣 今天開始接受報名

國內唯一雲林縣北港朝天宮百年真人藝閣，每年農曆3月19日媽祖聖誕，會遊街5天，尤其撒平安糖和遊客互動是重頭戲，全台不少信眾慕名而至，由於作業繁瑣，廟方需提前2至3個月籌備，即日起開始接受報名，今年估約40輛藝閣車，人數額滿為止。

北港朝天宮每年農曆3月19、20日舉辦遶境與藝閣遊行慶祝媽祖聖誕，延傳百年的傳統信仰民俗活動，吸引數以萬計的民眾參加，前年因爆發疫情停辦，去年疫情獲得控制復辦，今年目前仍維持舉辦，不過配合防疫規定，將限制人數。

廟方表示，真人藝閣是由身高110公分至150公分的國小學童，依每輛藝閣車主題，妝扮成歷史人物或傳神故事中的主角，撒平安糖或小物和遊客互動，每次遊行必造成轟動。

考量真人藝閣籌備事宜，廟方依規畫，即日起接受真人藝閣報名，符合資格的學童，可向居住地里辦公處報名，由於每輛車人數不同，視實際情形受理報名，額滿為止。

廟方說，真人藝閣遊街，車輛後方常會聚集大批信眾跟隨，今年加嚴防疫規定，將會限制人數，相關辦法公告後實施，並視疫情變化滾動式調整，若疫情持續升溫，則依中央防疫規定考慮取消。