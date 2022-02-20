強烈冷氣帶團南下 台南溫泉區住宿近滿房

儘管強烈大陸冷氣團大舉南下，全台氣溫驟降，台南市觀旅局今天表示，白河後壁東山等區假日近6萬的旅客造訪，許多遊客前往泡湯，關子嶺溫泉周末住宿率達9成以上；今天溫泉區也是湧入人潮，泡湯抗寒流。

南市觀光旅遊局調查，溪北白河後壁東山等區昨天有近6萬的旅客造訪，關子嶺溫泉區、水火同源、後壁俗女村及仙湖農場都是熱門的觀光景點，大關子嶺地區今日一早有5千人湧入，泡湯美食依然是天冷經典。

台南後花園楠西、玉井、大內等區昨天也有近2萬的旅客走訪，並有許多遊客到龜丹溫泉泡美人浴。台南市溫泉協會理事長林憲堂表示，只要天氣一冷就是關子嶺溫泉最熱騰騰的時刻，昨晚住宿率9成以上，歡迎大家趕緊捉住這波寒流到關子嶺泡湯。

崑山科技大學日前公布民調，台南施政滿意度82.2%，各施政指標中「發展觀光旅遊與休閒活動」滿意度為最高，有近8成4。黃偉哲感謝市民朋友的肯定，他表示，疫情影響下，市府和所有觀光業者同心協力展現無比鬥志，沉潛磨練服務專業，翻修更新老舊硬體，加強防疫安心旅遊，讓台南的旅遊在危機中不但能快速恢復，還能逆勢成長。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，臺南積極行銷觀光不遺餘力，在國內旅遊討論聲量一直很熱，且口碑不斷，許多藝人也強烈推薦，甚至想移居台南，這也成功吸引旅宿持續投資加入，旅宿家數是六都第一，還在增加。台南在元宵後依舊精采活動一籮筐，2022府城成功燈會及月津港燈節會持續到228連假，另外關子嶺溫泉—「山林市集」也即將於228連假期間舉行，西拉雅「愛在臺南浪漫燈海」活動持續到3月27日，邀請大家一同來體驗美好浪漫的台南生活。