成大海洋保育中心今成立 轟動全球鯨魚爆炸主角展出

今天是世界鯨豚日，位在國立成功大學安南校區內的「南瀛海洋保育教育中心」揭牌成立，除了展出該校鯨豚中心長期求援的艱辛歷程，2004年轟動全球的抹香鯨氣爆事件主角，同時也是全台現存體型最大抹香鯨的骨骼標本也在展出之列，未來將開放團體預約參觀。

今天的揭牌儀式中，包括行政院海洋保育署署長黃向文、台南市政府觀光旅遊局、教育局、台江國家公園、雲嘉南風景管理處、澎湖海洋生物研究中心、國立自然科學博物館等單位皆派代表出席與會。

長期從事南部南域鯨豚救援任務的成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文表示，今天風雨飄搖、天候惡劣，而很多時候的救援任務「情況遠比今天更精彩」，雖然艱鉅，但本著科學的精神與對鯨豚的熱愛，從來沒有放棄救援工作。

黃向文表示，成大10幾年來對鯨豚保育的努力有目共睹，鯨豚救援需要跨單位合作，海洋保育工作中，鯨豚是個開頭，是個仲介者，希望藉由教育中心讓大家對海洋有更多的認識，也達到更廣泛的合作層次。

呂佩融代表校長蘇慧貞到場致詞表示，成大一直以來都是有能力也願意承擔社會責任的大學，從早期師生胼手胝足共同建構台灣電力、高速公路等基礎建設，到現在的鯨豚保育，都是社會責任的一環。成立南瀛海洋保育教育中心更是明確宣示勇於承擔學術與社會責任，期許中心將台灣鯨豚保育推向全世界。

該中心指出，南瀛海洋保育教育中心是全台灣所屬的教育展示場域中，最為特殊的一個展示中心，主展示物有抹香鯨骨骼標本、喙鯨骨骼標本以及大村鯨骨骼標本。展示內容還包含鯨豚介紹、鯨豚救援任務、海洋生物標本典藏等，除文字、影像、標本等靜態展覽，展場空間亦延伸至成大鯨豚中心的標本處理與解剖室，透過導覽解說，提供海洋保育工作任務的臨場感與近距離實況觀察。

王浩文表示，展場懸掛的抹香鯨骨骼標本為全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本，同時也是全球知名抹香鯨氣爆事件主角，更是很多台南人非常有「味道」的難忘回憶。2004年1月24日在雲林台西死亡擱淺，同年1月26日早晨，因搬運途中鯨魚體內壓力不斷上升，在台南西門路發生鯨魚爆炸事件。當年吸引國內外科學家熱議，國家地理頻道更製作專題深入報導。