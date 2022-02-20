天冷泡湯去！ 關子嶺上午湧5千人 住宿率逾9成

南台灣入冬以來罕見又濕又冷，台南地區今天逼近10度低溫，吸引大批遊客上山泡湯，著名白河關子嶺風景區上午遊客估計逾5000人，周六住宿率竄升逾9成，對照冷冽北風，山上暖呼呼人氣，成為強烈對比。

台南市政府觀光旅遊局說，白河、後壁、東山等區昨周六有近6萬旅客造訪，關子嶺溫泉區、水火同源、後壁俗女村及仙湖農場等都是熱門觀光景點，大關子嶺地區今早更逾5000人湧入，泡湯美食依然是天冷經典。而楠西、玉井、大內等區，周六也有近2萬人次遊客，來趟楠西龜丹溫泉泡美人浴，是天冷旅客出遊首選。

南市溫泉協會理事長林憲堂表示，只要天氣一冷，反而是關子嶺溫泉最熱騰騰時刻，周六住宿率九成以上，歡迎遊客緊捉這波寒流到關子嶺泡湯。

市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南在國內旅遊討論聲量一直很熱，台南人款待客人熱情，好評價口碑不斷，許多藝人也推薦，這也成功吸引旅宿持續投資加入，旅宿家數是六都第一，仍不斷增加中。

她說，台南在元宵後依舊精采活動滿滿一籮筐，府城成功燈會及月津港燈節會持續到228連假，關子嶺溫泉—「山林市集」也將於228連假舉行，西拉雅廣場三萬朵玫瑰花燈「愛在臺南 浪漫燈海」活動持續到3月27日，歡迎各地遊客來台南，感受台南人的熱情。