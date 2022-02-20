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寒流挾大雨 不減阿里山遊客賞櫻趣

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山地區石桌櫻之道目前昭和櫻正盛開，綿延數公里櫻海吸引遊客前往。圖／中和村長洪銀盛提供
阿里山地區石桌櫻之道目前昭和櫻正盛開，綿延數公里櫻海吸引遊客前往。圖／中和村長洪銀盛提供

周末寒流來襲，嘉義縣山區飄綿綿細雨，似乎大幅影響遊客出遊興致，太平雲梯今天上午入園人數僅約500人，停車場3成滿；但相較石桌地區住房率超過9成 ，民宿飯店多以團客為主，甚至樂野分駐所前交通要衝一度堵塞成天壤別。

梅山鄉太平雲梯創下今年假日最少入園人數，太平社區產業合作社經理張世昌說，梅山地區受冷氣團影響，從昨天上午就開始飄綿綿細雨，昨太平雲梯入園人數約1426人，今截至上午團散客僅約500人左右，停車場加上幾台遊覽車僅約停3成滿。

阿里山中和村長洪銀盛說，石桌地區民宿近日大多以團客為主，約2至3個月前便預定，加上近月疫情未見加劇，旅館民宿本周仍維持高達逾9成住房率。他今天上午開車至石桌資訊站，附近櫻之道停車場停約8輛遊覽車，讓他一度受困車流內動彈不得。

洪銀盛說，櫻之道昭和櫻目前開約7成正值巔峰期，儘管遭雨打落不少，但絲毫不減賞櫻浪漫氛圍，遊客仍趨之若鶩，石桌地區花季預計持續到3月初，隨後將由紫藤花接力登場。

公路總局五區養護工程處統計，截至下午2點台18線阿里山公路，中埔交流道路段車流量約1萬1090輛，平均車速約50公里。

民眾最關心的「阿里山是否降雪」，阿里山氣象站主任朱瑞鼎研判本周因氣溫和水量不足、降雨機率低，上次阿里山降雪得追溯到2016年霸王級寒流時，當時阿里山平均氣溫達0度以下。

朱瑞鼎說，阿里山地區早期平均每3年會降1次雪，但近60年受全球暖化影響，山區平均溫度上升1.1度，要賞雪難上加難。

阿里山地區石桌櫻之道目前昭和櫻正盛開，綿延數公里櫻海吸引遊客前往。圖／中和村長洪銀盛提供
阿里山地區石桌櫻之道目前昭和櫻正盛開，綿延數公里櫻海吸引遊客前往。圖／中和村長洪銀盛提供
嘉義縣石桌地區櫻之道，今天上午仍湧入不少賞櫻民眾，享受另種雅興。圖／中和村長洪銀盛提供
嘉義縣石桌地區櫻之道，今天上午仍湧入不少賞櫻民眾，享受另種雅興。圖／中和村長洪銀盛提供

阿里山 太平雲梯 停車場

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