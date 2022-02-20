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台南牡蠣沒帶苦味了 蚵農：天雨海水變淡已改善

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南牡蠣進入盛產期，寒風細雨中販商忙著將採收的牡蠣上車。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣進入盛產期，寒風細雨中販商忙著將採收的牡蠣上車。記者鄭惠仁／攝影

台南市春節前收成的牡蠣有部分出現苦味的問題，研判與水的鹽分濃度過高有關。蚵農說，1個多月來有下雨，海水濃度降低，已無苦味的問題，但今年因東北季風較強，空氣品質有較好，卻因海水擾動大，牡蠣生長受影響，「有一好沒兩好」。

王姓、蔡姓蚵農說，去年10月起養殖的牡蠣，春節前收成時出現肉質有苦味的問題，此現象在10多年前曾出現過1次，主要是沒下雨養殖區海水鹽分濃度較高造成，一般而言最適宜的濃度在2到2.5度，但去年底近3度，濃度偏高，已影響牡蠣生長，並有苦味情形，但最近有下雨，海水鹽分濃度降低，已經改善。

王姓蚵農表示，前兩年有蚵苗放養後死亡率偏高的問題，去年死亡率超過5成，今年雖有改善，死亡率仍有3到4成，必須重新放養，仍沒有賺到錢。他說，海水濃度過高，不利牡蠣生長，蟲害也多；若連續下雨不停，海水濃度過低，牡蠣也會死亡，名符其實的靠天吃飯產業。

蚵農說，今年的東北季風風力較強，雖然境內的空氣汙染物易被吹到海洋，空氣品質也明顯較去年好，但因風大，浪較大會造成海水擾動，影響牡蠣進食，生長就會較慢，

蔡姓蚵農飼養約80棚的牡蠣，他說，主要養殖期在冬、春季節，寒流來了還是要出海收成，相當辛苦，也因為如此，子女都沒興趣，若自己身體不行了，只能交給有意願的人去養。

今天台南寒風中下著雨，許多蚵農雇工剔蚵，共應在地需求；來自嘉義東石的販商也忙著到台南載運收成的牡蠣，蚵農說，目前剝蚵的牡蠣大盤價約150元，台南有上千家庭靠牡蠣維生。而牡蠣是台南不可或缺的小吃，來來台南的觀光客都會吃蚵仔煎、蚵捲、蚵仔酥等蚵料理。

台南牡蠣進入盛產期，蚵農雇工剔蚵肉。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣進入盛產期，蚵農雇工剔蚵肉。記者鄭惠仁／攝影

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