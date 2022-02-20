疫情物價飛漲衝擊弱勢家庭 北台南家扶揪金唐殿義賣
疫情仍未落幕，近來物價飛漲，對弱勢者生活更是雪上加霜；北台南家扶中心今結合佳里金唐殿於廟口前舉辦義賣活動，廟方除提供場地，也提供200個加持過後的「朱雷殷三府千歲護身貼紙」，民眾只要100元即可獲得，希望積沙成塔一點一滴幫助家扶家庭。
家扶基金會連結全省各地家扶發起「虎哩幸福過好年」義賣周，北台南家扶結合佳里金唐殿今於廟口前舉辦義賣活動，佳里金唐殿主委鄭添仁、總幹事邱建男與家扶委員鄭秀珍、家扶委員黃維明等人今上午出席，金唐殿除提供200個加持過後的「朱雷殷三府千歲護身貼紙」，只要民眾義賣消費100元即可獲得。
黃維明也贊助泰興肉舖肉鬆及肉乾數包，鄭添仁、邱建男自掏腰包購買商品，並號召現場民眾響應，一起出力讓家扶兒少安心趣上學，雖然溫度冷還飄著雨讓人忍不住直打哆嗦，與會鄉親以滿滿熱情驅除寒意。
北台南家扶主任莊淑惠表示，目前扶助家庭約920戶，1510名弱勢兒少。扶助家庭身處貧窮困境，本難支應子女生活開銷和教育所需，又須面對疫情持續衝擊和物價飛漲，對社會底層弱勢要因應更困難，需要社會各界共同關懷弱勢兒少未來，感謝金唐殿適時伸出援手。
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