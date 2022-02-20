南瀛海洋保育教育中心揭牌 氣爆抹香鯨骨骼亮相

國立成功大學在安南校區設立的南瀛海洋保育教育中心今天揭牌，展出多件鯨豚骨骼標本，其中包括2004年在雲林擱淺死亡、運送過程中在台南西門路上「氣爆」的巨大抹香鯨。

成大上午在安南校區舉辦南瀛海洋保育教育中心揭牌儀式，行政院海洋委員會海洋保育署長黃向文、成大主任秘書呂佩融等人出席，並邀請台江國家公園管理處、台南市政府等單位代表到場，揭牌後由成大海洋生物暨鯨豚研究中心主任王浩文導覽參觀展場。

呂佩融致詞表示，成大鯨豚中心近10年來已執行超過200件鯨豚救援任務，單是去年參與志工已超過5000人次，不只在救援方面獲得好評，學術研究也在國際上獲得肯定，海洋保育教育中心設立後將承擔更多社會及學術責任，並繼續將台灣保育工作成就推向全世界。

黃向文表示，成大在10幾年來的鯨豚保育成就有目共睹，也很高興看到從第一線的海巡人員，到地方政府或國家公園管理處，可與學術單位跨單位合作，現在鯨豚活體救援存活率已比以前來得好，而研究擱淺鯨豚有助了解海洋環境發生了什麼問題，進而找出解決方法，希望中心成立後能發揮更大功能。

王浩文表示，展場懸掛全台現存體型最大抹香鯨骨骼標本，也是全球知名的「抹香鯨氣爆」事件主角，很多台南人都還記得，2004年1月26日早晨，因搬運途中鯨魚體內壓力不斷上升，在台南西門路上爆開，場景罕見，當年吸引國內外科學家熱議，國家地理頻道還製作專題深入報導。

王浩文指出，成大南瀛海洋保育教育中心主展示物有抹香鯨骨骼標本、喙鯨骨骼標本以及大村鯨骨骼標本，搭配鯨豚介紹、鯨豚救援任務、海洋生物標本典藏等內容，未來規劃開放團體預約參觀，透過導覽解說，提供海洋保育工作任務的臨場感與近距離實況觀察。