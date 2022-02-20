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五股開台尊王循古禮過爐 簡化遶境不減信眾熱情

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」今天在縣長張麗善（中）等人引燃起馬炮後，從參房股斗南鎮石龜溪天后宮過爐到肆房股大埤鄉聯美村下田尾保延宮。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」今天在縣長張麗善（中）等人引燃起馬炮後，從參房股斗南鎮石龜溪天后宮過爐到肆房股大埤鄉聯美村下田尾保延宮。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣定民俗「五股開台尊王過爐」今天登場，主辦人員一早6時許循古禮完成過股點交、神龕啟封等傳統儀式，在縣長張麗善等人引燃起馬炮後，從參房股斗南鎮石龜溪天后宮過爐到肆房股大埤鄉聯美村下田尾保延宮，配合防疫簡化遶境，仍有不少信眾開車慢行隨香。

縣府文化觀光處表示，五股開台尊王（國姓公）過爐已有百年歷史，是雲林縣年度重要宗教盛事，今天由111年值年股大埤鄉聯美村至斗南鎮石龜溪天后宮恭迎開台尊王聖駕，因應防疫，由各股派1陣頭及1神轎參與。

文觀處說，其與國家重要民俗六房媽過爐皆屬「有神無廟」無形文化資產，不過橫跨的鄉鎮最遠至四湖鄉，還包括崙背、斗南、虎尾、大埤等鄉鎮及嘉義縣溪口鄉，由5股6鄉鎮13庄每年輪值。

文觀處表示，國姓公是鄭成功，原由家族後裔奉祀，後來改由雲林、嘉義5股13庄輪流奉祀，每年都在元宵節後舉辦過爐儀式，今年逢疫情簡化舉行，取消「旗腳宴」，雖然遇上陰雨天，仍有不少信眾冒雨到參房股送轎，或開車隨香至肆房股。

張麗善說，五股開台尊王過爐保留過股點交、神龕啟封、點交熔金、貼封條蓋私章、分旗腳、四股吃一股等百年獨特民俗，不僅是庄頭聯誼及地方重要民俗信仰儀式，也是雲嘉地區極具影響力的民俗活動，2016年登錄為雲林縣定民俗，今天隨香並向國姓公祈福，希望疫情早日退散，庇佑縣民平安。

雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」今天登場，雖然遇上陰雨天，仍有不少信眾冒雨到參房股送轎，或開車隨香至肆房股。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」今天登場，雖然遇上陰雨天，仍有不少信眾冒雨到參房股送轎，或開車隨香至肆房股。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」今天登場，圖為五股開臺尊王（國姓公）鄭成功神像，中華五股開臺尊王協會提供。本報資料照片
雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」今天登場，圖為五股開臺尊王（國姓公）鄭成功神像，中華五股開臺尊王協會提供。本報資料照片
雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」今天登場，縣長張麗善（中）扶轎隨香。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」今天登場，縣長張麗善（中）扶轎隨香。記者陳苡葳／翻攝

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