斥近1.7億元改善市區交通 嘉新港文昌街135巷今通車
嘉義縣新港奉天宮廟前文昌街，原路寬最窄僅約1.6公尺，往來香客遊客數多，常被擠得水洩不通，影響周遭居民進出，縣府和鄉公所向中央請款，斥資近1.7億元拓寬並將電線地下化，今上午由縣長翁章梁等剪綵通車。
每年大甲媽繞境是新港年度盛事，來自全國近萬香客常將廟前街區擠得水洩不通，但鄰近文昌巷居民反映，周邊道路寬不足僅約1.6公尺，常導致交通壅塞，甚至影響居民進出入安全，公所2019年起啟動改善文昌街45巷計畫。
文昌街周邊避難收容處所及防救災動線，為配合都市防救災計畫，由新港鄉公所辦理用地取得，經協議價購同意比達99%，工程由營建署南區工程處設計，但經5次流標才發包施工；工程全長360公尺，總經費包含1億4633萬元用地費共1億6927萬元，其中地方配合款1億1167萬元，由縣府及公所共同負擔。
縣府建設處表示，「文昌街45巷計畫」起自登雲路往南，終點銜接古民街路口，串聯登雲路、文昌街及古民街，將道路拓寬度至8公尺，電線地下化建構完善防災道路系統，並結合都市防災系統的避難輔助道路及排水功能，解決交通、防災及市區排水問題。
拓寬工程去年初開工今天上午完工通車，由翁章梁、新港鄉長林茂盛等剪綵，眾人禮後食紅蛋和紅粿分享喜悅。翁章梁說，道路拓寬完工後鄉親都很高興，未來還有多項前瞻建設等道路工程，新港鄉將脫胎換骨、越來越繁榮。
林茂盛說，文昌街緊鄰164、157和159縣道，串連立體停車場、文昌國小等設施，拓寬工程完工後將有效紓解新港市區道路人潮及車流，提高公共設施效益，未來陸續開闢行政區周邊道路，打通任督二脈新港市區道路將，讓新港鄉民享受更便捷安全的交通品質。
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