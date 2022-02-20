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好心疼！遭遊客踩踏 台南3萬朵白玫瑰燈海東倒西歪

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府舉辦「愛在台南．浪漫燈海」活動，民眾闖入拍照，踐踏，摘採玫瑰花燈，令工作人員心疼。圖／台南市政府提供
台南市政府舉辦「愛在台南．浪漫燈海」活動，民眾闖入拍照，踐踏，摘採玫瑰花燈，令工作人員心疼。圖／台南市政府提供

台南市政府舉辦「愛在台南．浪漫燈海」活動，在永華市政中心旁布置3萬多朵白色玫瑰花燈，吸引許多遊客來欣賞，但也發生民眾闖入花海燈區拍照、踩踏、摘採，造成展品損壞。市長黃偉哲籲民眾勿隨意摘採玫瑰燈，一起維護燈海，讓更多人可以共享浪漫氛圍。

「愛在台南．浪漫燈海」活動展期至3月27日，每天晚上5點30分至10點在西拉雅廣場點燈。以超過3萬朵的白色玫瑰花燈為主軸設計布展，從空中俯瞰是浪漫的花型，現場還有打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的「IOU」主燈。

另在西拉雅廣場靠近永華路的「富庶豐饒耀台南」，以垂掛金黃光LED，代表稻穗豐收，而向上支撐的藍光LED弧形柱體則象徵科技與經濟蒸蒸日上，展望更豐盛的一年。作品不僅充滿意義，更是好拍又好看。

接下來228連假及314白色情人節，預期有更多民眾來賞燈，台南市政府呼籲民眾落實入場實聯制、戴好口罩，遵循現場工作人員的引導。另外，花海內布有燈區電源線，目前已架設圍籬阻隔民眾誤闖，切勿跨入花海燈區內拍照，共同維護燈區設施，確保參觀安全。

台南市政府舉辦「愛在台南．浪漫燈海」活動，在永華市政中心旁布置3萬多朵白色玫瑰花燈。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府舉辦「愛在台南．浪漫燈海」活動，在永華市政中心旁布置3萬多朵白色玫瑰花燈。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府舉辦「愛在台南．浪漫燈海」活動，民眾闖入拍照，踐踏。摘採玫瑰花燈。圖／台南市政府提供
台南市政府舉辦「愛在台南．浪漫燈海」活動，民眾闖入拍照，踐踏。摘採玫瑰花燈。圖／台南市政府提供
台南市西拉雅廣場靠近永華路的「富庶豐饒耀台南」，以垂掛金黃光LED，代表稻穗豐收。記者鄭惠仁／攝影
台南市西拉雅廣場靠近永華路的「富庶豐饒耀台南」，以垂掛金黃光LED，代表稻穗豐收。記者鄭惠仁／攝影

台南 花燈 口罩

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