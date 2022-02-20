好心疼！遭遊客踩踏 台南3萬朵白玫瑰燈海東倒西歪

台南市政府舉辦「愛在台南．浪漫燈海」活動，在永華市政中心旁布置3萬多朵白色玫瑰花燈，吸引許多遊客來欣賞，但也發生民眾闖入花海燈區拍照、踩踏、摘採，造成展品損壞。市長黃偉哲籲民眾勿隨意摘採玫瑰燈，一起維護燈海，讓更多人可以共享浪漫氛圍。

「愛在台南．浪漫燈海」活動展期至3月27日，每天晚上5點30分至10點在西拉雅廣場點燈。以超過3萬朵的白色玫瑰花燈為主軸設計布展，從空中俯瞰是浪漫的花型，現場還有打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的「IOU」主燈。

另在西拉雅廣場靠近永華路的「富庶豐饒耀台南」，以垂掛金黃光LED，代表稻穗豐收，而向上支撐的藍光LED弧形柱體則象徵科技與經濟蒸蒸日上，展望更豐盛的一年。作品不僅充滿意義，更是好拍又好看。