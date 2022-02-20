聽新聞
test
0:00 / 0:00
好心疼！遭遊客踩踏 台南3萬朵白玫瑰燈海東倒西歪
台南市政府舉辦「愛在台南．浪漫燈海」活動，在永華市政中心旁布置3萬多朵白色玫瑰花燈，吸引許多遊客來欣賞，但也發生民眾闖入花海燈區拍照、踩踏、摘採，造成展品損壞。市長黃偉哲籲民眾勿隨意摘採玫瑰燈，一起維護燈海，讓更多人可以共享浪漫氛圍。
「愛在台南．浪漫燈海」活動展期至3月27日，每天晚上5點30分至10點在西拉雅廣場點燈。以超過3萬朵的白色玫瑰花燈為主軸設計布展，從空中俯瞰是浪漫的花型，現場還有打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的「IOU」主燈。
另在西拉雅廣場靠近永華路的「富庶豐饒耀台南」，以垂掛金黃光LED，代表稻穗豐收，而向上支撐的藍光LED弧形柱體則象徵科技與經濟蒸蒸日上，展望更豐盛的一年。作品不僅充滿意義，更是好拍又好看。
接下來228連假及314白色情人節，預期有更多民眾來賞燈，台南市政府呼籲民眾落實入場實聯制、戴好口罩，遵循現場工作人員的引導。另外，花海內布有燈區電源線，目前已架設圍籬阻隔民眾誤闖，切勿跨入花海燈區內拍照，共同維護燈區設施，確保參觀安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言