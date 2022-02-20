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南市安南區海東D2抽水站招標中 拚明年底完工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市安南區海東D2抽水站招標中，水利局力拚明年底完工。圖 ／水利局提供
南市安南區海東D2抽水站招標中，水利局力拚明年底完工。圖 ／水利局提供

台南市政府水利局為改善安南區本淵寮及溪心寮社區長期積淹水，向中央近爭取2億元，經費辦理海東D2抽水站新建治理工程，若招標順利可望明年底完工，建構更完整治水拼圖。

水利局說，海東D2抽水站利用天馬電台創意文化專用區(即原天馬電台舊址)南側約1.89公頃土地，設置抽水站及調節池，並闢建臨路區域為開放綠帶。經市府各局處積極協調辦理，都市計畫變更程序也已完成，本月9日辦理公告招標，工程總預算約1億9990萬元，採最有利標方式決標。

水利局表示，海東D2抽水站工程屬水利署前瞻基礎建設計畫治理工程一環，若招標順利可望在112年底完工，有效改善安南區本淵寮社區及溪心寮社區積淹水情況，補強安南區防洪抽排能量。

水利局表示，海東D2抽水站新建治理工程，原設計為16CMS抽水站(3台4CMS加1台備援4CMS機組)及1萬噸調節池，但受到這兩年來疫情及營建物價大幅波動影響，原補助金額已略有不足，本次招標將暫不施作備援4CMS機組，納入後續階段辦理。市府也將持續向中央爭取額外經費，而海東D2抽水站完工後搭配原有海東抽水站，可滿足該區域抽排量能。

海東D2抽水站利用天馬電台創意文化專用區用地，緊鄰本淵寮排水。圖 ／水利局提供
海東D2抽水站利用天馬電台創意文化專用區用地，緊鄰本淵寮排水。圖 ／水利局提供

水利局 淹水

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