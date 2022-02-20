連14年評鑑特優 台糖尖山埤江南渡假村推限時優惠

台糖尖山埤江南渡假村本月獲交通部觀光局觀光遊樂考核評鑑為特優，也是2008來連續14年蟬聯，業者也推出一連串優惠好康回饋，228連假參與燈籠彩繪報名，遊客還有機會享免費入園。

台糖尖山埤江南渡假村總經理陳永成說，為慶祝連續14年獲評鑑為特優，即日起至3月15日止，推出平日住宿5折再抽住宿券優惠活動，住宿房客有機會抽中江南會館平日住宿券、住宿5折券或百元抵用券(每房可抽1次)，活動期間入園可享4人同行1人免費優惠，再送咖啡8折體驗券，遊客可用優惠價至船區賣店品嘗台糖宏都拉斯小農咖啡。

而228連假將至，26至28日連假期間也舉辦「和平童趣-彩繪桃紅燈籠」親子活動；只要透過Beclass網路預約報名燈籠彩繪活動，即享本人免費入園，陪同1名可享門票半價75元入園(每日限量50組)。

親子房客也可於櫃台登記領取免費材料包(每日限量20組)，陪孩子一同體驗創作樂趣，現場繳交作品可兌換木質明信片一張，完成作品將於江南渡假村3月桃紅陣雨樹花季展示。

更多活動可上尖山埤江南渡假村官網查詢，彩繪燈籠報名網址:https://reurl.cc/X42kLE