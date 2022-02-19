雲林流動藝術饗宴今開演 雨中演出精彩歷史音樂劇

雲林縣流動藝術饗宴系列音樂劇3部曲「柯鐵虎-少年」，今天下午在古坑荷苞山桐花公園開演，精彩的歷史故事，除舞蹈戲劇及管弦樂團，為傳達古坑早年壯烈的抗日故事，更結合太鼓打擊樂團精彩演出，震撼人心，下雨的山坡，更襯托感人肺腑的故事情節，使觀眾演員融為一體，像回到故事裡的從前。

雲林縣長張麗善說，早年漢人、平埔族、荷蘭人、日本人都曾在雲林留下歷史足跡，多元文化的衝突交融，孕育豐富歷史文化，流動藝術饗宴雲林三部曲系列音樂劇，從去年首部曲「顏思齊．風起」、今年2部曲「華武壟．大地」，到今天3部曲「柯鐵虎-少年」，把雲林的海洋、平原及山林歷史故事，透過音樂劇演出留傳給下一代。

文觀處長陳璧君也說，「柯鐵虎-少年」故事背景是甲午戰爭台灣割讓日本的鐵國山事件，當時柯鐵為保衛家園，義無反顧的加入抗日行列，英勇抵抗外來勢力，終成抗日三猛-柯鐵虎的故事。

為讓觀眾切身感受，演出場地特選在事件發生的古坑，由「太日樂集」領銜擔綱，結合雲劇團的樂手、演員及舞者，帶領觀眾回到事件現場，在鼓聲、樂聲中重新感受當年悲壯的抗爭。

「太日樂集」團長藝術總監張呈遠表示，自己的先人過去也曾參與鐵國山事件，因此對柯鐵虎抗日事蹟耳熟能詳，代代口耳相傳的故事是自己童年的記憶，為讓英雄拉抗日事件 不被遺忘，他創作「柯鐵虎」一曲，用磅礡的鼓聲還原當年激烈交戰、槍林彈雨場景，為觀眾打造身歷其境的聽覺及視覺體驗。