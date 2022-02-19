協作會議激盪設計思維 讓嘉義舊監看見更多可能

國定古蹟嘉義舊監獄今天舉辦「開放政府第102次協作會議」，邀請各界人士腦力激盪、廣納公民意見，希望讓嘉義舊監獄的活化再利用更貼近民意和期待。法務部長蔡清祥表示，未來要讓嘉義舊監不但是法治、人權教育的場域，也是觀光景點、文化資產。嘉義市長黃敏惠表示，「嘉義舊監」是嘉義市、是台灣、是全世界的寶，它是嘉義市文化新絲路的重要節點，絕對值得讓更多人看見。

法務部長蔡清祥表示，嘉義舊監已有百年歷史，也是台灣僅存日據時期規模最完整之監獄建築群，深具歷史脈絡、日式建築風貌與木造紋理特色，是一個適合向後代子孫述說風霜故事、並富含法治及人權教育之歷史現場，是相當寶貴的文化資產，更深具歷史傳承意義。嘉義舊監完整保存了賓州制放射型監獄建築特色，目前全世界僅剩2座，另一座是日本北海道「網走監獄」，有鑑於日本網走監獄的觀光盛況，相信嘉義舊監更有足夠條件，成為熱門觀光景點及緬懷歷史的場域。

市長黃敏惠表示，經過多年努力，所有人都知道「嘉義舊監」是嘉義市、是台灣、是全世界的寶，它是嘉義市文化新絲路的重要節點，絕對值得讓更多更多人看見。文化治理是當代施政最核心的重點，從18年前共同推動舊監獄的保存運動至今，這份堅持終於促成今日嘉義舊監獄成為國定古蹟；而舊監第一期修復完成後已逾10年，2019年規劃「讓舊監自由」的活動，市府團隊積極介入，讓舊監更開放更多元，市府也與法務部達成共識、一起行動，圍牆內國定古蹟由法務部積極修復活化再利用，宿舍區由市府文化局協助修繕活化，為嘉義市創造更美好的文化觀光。

行政院政務委員唐鳳表示，透過視訊學習到嘉義舊監的過去，也聽到許多未來的可能性，舊監的未來必須要和嘉義市的發展相輔相成才能互利共生，大家提到從古蹟保存的角度來出發，嘉義市的客觀條件絕對比日本北海道的「網走監獄」有過之而不及，有這麼多好的條件相信舊監一定可以成功蛻變，今天大家的貢獻將成為其中的關鍵。