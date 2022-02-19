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寒流養雞業者防寒新招 裝設瓦斯暖氣為小雞保暖

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
寒流溼冷，雲林養雞業啟動瓦斯暖氣，為小雞保暖，用心良苦。記者蔡維斌／攝影
寒流溼冷，雲林養雞業啟動瓦斯暖氣，為小雞保暖，用心良苦。記者蔡維斌／攝影

氣象局預告未來兩天大陸冷氣團，溫度驟降，雲林沿海地區養殖業者啟動井水補注為魚塭增溫，此外養雞業者為防止雞被凍死，也將雞舍四周裝設帆布，還啟動瓦斯生火加溫防寒，尤其最近雞蛋供應不足，蛋雞業者更擔心溫差大影響下蛋率，更加強禦寒。

雲林沿海今天下午起開始下雨，溼冷的天氣讓人更感寒凍，許多養殖業者啟動井水，抽水補助為魚塭水加溫，台西林姓業者說，氣象局說未來兩天會更冷，虱目魚最怕忽冷忽熱的天氣，所以保持池水衡溫很重要，用井水保持水溫是最有效方法。

除了魚塭防寒，各地養雞人家也紛紛在雞舍外圍還覆蓋帆布擋風，雞場人員更把一桶桶瓦斯桶放置在雞舍旁，準備點火加溫，林姓養雞業者指出，小雞無法調節體溫，更需要靠外在設施保溫，一般雞舍需保持在攝氏30度上下，才可確保小雞不受凍正常生活。

雲林縣養雞協會說，雲林以肉雞為主，蛋雞場並不多但防寒不可少，尤其最近缺蛋，天氣太冷也會影響下蛋，越冷越不下蛋。業者表示，溫差超過10度影響下蛋較明顯，如果氣溫再降到15度以下，影響就愈大，所以這幾天保暖措施很重要，一定要做好防寒以免影響雞蛋產量。

雲林 氣象局

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