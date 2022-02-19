快訊

冬奧／政院要調查黃郁婷 教育部細數2大不當行為恐受罰

恐成導火線？烏克蘭一士兵陣亡 俄國邊界地區進入緊急狀態

雲林149甲線中斷23年 2月25日全線通車

中央社 / 雲林縣19日電

雲林縣古坑鄉樟湖至草嶺的主要道路149甲線，921地震造成25公里至27公里處中斷，至今已23年，108年起修復，25日全線通車，民眾不再繞路，使大草嶺地區觀光風華再現。

雲林縣政府工務處長汪令堯告訴中央社記者，149甲線是通往草嶺風景區主要道路，稱為草嶺公路，921地震造成149甲線25公里至27公里處中斷至今，縣內民眾必須經竹山桶頭繞行149乙線才能抵達草嶺，路程增加約20至30分鐘。

汪令堯指出，縣長張麗善上任後，針對921地震斷裂、坍塌路段積極展開修復及重建工作，自108年11月間起展開修復149甲線，工程包括路面修復工程及5處明隧道，由於路段屬易崩塌地質，上邊坡須進行隔梁整治，以及坡面加強噴漿掛網處理，另新築1座60公尺鋼構曲橋。

汪令堯表示，149甲線修復工程將振興大草嶺觀光地區，將可縮短市區前往萬年峽谷至少30分鐘的車程，因此，大幅改善雲林觀光地區行車交通環境，預期可增加大草嶺地區觀光旅遊人數。

汪令堯說，149甲線修復工程，預計25日可全線通車，民眾前往草嶺不須再繞道而行，但通車後，僅開放小型車通行，禁行15公噸以上車輛。

草嶺 雲林

延伸閱讀

記得繞道！ 中市西區舊自來水管線汰換工程下月動工

雲林3分局長交接超巧合 1人與前分局長同名同姓

開學未滿一周！雲林某校學生墜樓 幸無生命危險

春節這樣小旅行最受歡迎 來雲林賞櫻不塞車

相關新聞

找回古老台西第1街風華 中山路老街成打卡點

沒落頹圮的雲林縣台西鄉第1街中山路，進行舊街頹屋改造，創造綠化口袋空間、老店博物館等，大致完工，今天由縣府封街開辦「來台...

影／打火兄弟超斜桿人生 推台語文化還出2本書

曾任台南市消防局第四大隊分隊長辜文正退休多年後，搖身成為新市社內社區發展協會理事長，致力推廣台語文化還出版2本書，從水裡...

寒流養雞業者防寒新招 裝設瓦斯暖氣為小雞保暖

氣象局預告未來兩天大陸冷氣團，溫度驟降，雲林沿海地區養殖業者啟動井水補注為魚塭增溫，此外養雞業者為防止雞被凍死，也將雞舍...

太保玉女番茄超市熱銷 今年上架10萬盒

一串串結實纍纍、嬌豔欲滴的玉女蕃茄，垂掛溫室果藤綠色隧道下，令人垂涎欲滴！嘉義縣政府媒合最高檔位的全聯超市S店，上架太保...

台南市婦幼關懷協會連24年「寒冬送暖」 22名學生受助

台南市婦幼關懷協會今天舉辦「寒冬送暖-關懷學童傳遞溫馨情」獎助金活動。今年共有10個國中22名學生受助，感受社會的溫情與...

台南新營區美術園區完工 黃偉哲籲大家來台南「漫活」

台南市新營區美術園區完工，市政府與區公所、大宏里辦公室下午舉辦慶祝活動。市長黃偉哲說，新營文化中心經過整修，用全新的面目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。