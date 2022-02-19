替代役男投入長照服務長者 今辦成果展

台南市將軍區公所替代役蔡岳廷、孫維彤、田尚民近半年來從事長照服務；區公所今天舉辦成果展「點亮長照，從役開始」，三人展示說明服務成果與故事，市長太太劉育菁、市府民政局長姜淋煌、役政署專委林綺文、科長李承明出席見證。

將軍區公所規畫長照替代役每周前往不同社區據點，進行「健康操表演」、「手語表演」、「彩繪紙氣球」、「手工皂製作」、「DIY吊飾」、「彩繪杯墊」等各式互動課程，一方面鼓勵長者多參與活動，活絡社交生活，減少孤獨感，一方面也藉此活化腦部與肢體功能，延緩老化。

替代役男蔡岳廷說，許多長輩擁有學習熱忱，十分活潑，看到有長輩學習回饋單寫著「都喜歡，因為可以學到新東西」，讓他十分感動，也更加努力規畫課程，希望帶給長輩更多采多姿的生活。

田尚民及孫維彤認為與長輩們的互動與鼓勵，讓他們更加融入到將軍這片土地，課程規畫也從一開始的手忙腳亂到後來熟能生巧，每一次都更加進步，獲益良多。

區公所表示，劉育菁等聽完替代役男介紹課程中長輩們的創作過程及作品，肯定替代役量身打造的專屬多元課程豐富長者生活，，讓長者一起動手、動腦完成作品，展現創意及活力。

姜淋煌指出，將軍區公所去年10月申請替代役3人投入社區長照服務，他們各自擁有環境、會計與資訊等不同專業背景，運用創意巧思設計課程，走進社區陪伴長輩、傳遞溫暖，世代共好，市府非常樂見替代役的加入，增加公共服務的活力及創造力，落實市長黃偉哲溫暖大台南的願景。