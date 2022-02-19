找回古老台西第1街風華 中山路老街成打卡點

沒落頹圮的雲林縣台西鄉第1街中山路，進行舊街頹屋改造，創造綠化口袋空間、老店博物館等，大致完工，今天由縣府封街開辦「來台西，迺海街」為老街重生開幕，展現新人文地景，破舊房舍變為藝術街屋，海口街景注入新元素重新活現，將成為沿海打卡新景點。

台西鄉鬧區中心的中山路，原本商店林立，市集熙攘，被譽為「台西第1街」，更是台西沿海商業基地，但時空轉變人口外移，市街沒落，商店一家家關閉，成為一條沈寂沒落的市街，榮景不再。

為活化台西老街，雲林縣府向內政部營建署爭取經費，委託成功打造口湖鄉梧北鐵花窗社區的水牛設計部落團隊進駐，負責人呂耀中說，當地長輩流傳一句話「一個人倒就關一間老厝」（後繼無人之意），期待透過這次改造、活化及在地青年參與，重新開啟老屋的門，讓老街復甦。

整個工程內容有頹屋活化改造、社區地景綠地空間營造、老店博物館建置、節點創意再造等。呂耀中說，執行過程發現老街隱藏許多達人、藝術家，如編織中國結達人許櫻桃、素人畫家丁許涼及鳥籠達人丁茂賢三兄弟。

所以重建老街沒用太多設計，以「減法」方式保有老屋原有空間之美，搭配在地達人作品打造藝文展館，另在老屋內創造綠意、融入樂齡互動設施，讓髒亂的廢屋變成明亮的藝館。

其中「海街商旅」引領遊客品味老街越陳越香的韻味。最引人注目的則是位在台西分局前的台西小圓環「希望之海」展現海口歷史底蘊。「海口餐桌」則表現出曾經風華一甲子的「台西第一街」，擁有海口佳餚美食。