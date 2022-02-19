快訊

冬奧／蘇貞昌認黃郁婷言行不當要查 總統府表示支持

找回古老台西第1街風華 中山路老街成打卡點

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
早年台西第1街的中山路老街，仍保有多座古建築風貌。記者蔡維斌／攝影
早年台西第1街的中山路老街，仍保有多座古建築風貌。記者蔡維斌／攝影

沒落頹圮的雲林縣台西鄉第1街中山路，進行舊街頹屋改造，創造綠化口袋空間、老店博物館等，大致完工，今天由縣府封街開辦「來台西，迺海街」為老街重生開幕，展現新人文地景，破舊房舍變為藝術街屋，海口街景注入新元素重新活現，將成為沿海打卡新景點。

台西鄉鬧區中心的中山路，原本商店林立，市集熙攘，被譽為「台西第1街」，更是台西沿海商業基地，但時空轉變人口外移，市街沒落，商店一家家關閉，成為一條沈寂沒落的市街，榮景不再。

為活化台西老街，雲林縣府向內政部營建署爭取經費，委託成功打造口湖鄉梧北鐵花窗社區的水牛設計部落團隊進駐，負責人呂耀中說，當地長輩流傳一句話「一個人倒就關一間老厝」（後繼無人之意），期待透過這次改造、活化及在地青年參與，重新開啟老屋的門，讓老街復甦。

整個工程內容有頹屋活化改造、社區地景綠地空間營造、老店博物館建置、節點創意再造等。呂耀中說，執行過程發現老街隱藏許多達人、藝術家，如編織中國結達人許櫻桃、素人畫家丁許涼及鳥籠達人丁茂賢三兄弟。

所以重建老街沒用太多設計，以「減法」方式保有老屋原有空間之美，搭配在地達人作品打造藝文展館，另在老屋內創造綠意、融入樂齡互動設施，讓髒亂的廢屋變成明亮的藝館。

其中「海街商旅」引領遊客品味老街越陳越香的韻味。最引人注目的則是位在台西分局前的台西小圓環「希望之海」展現海口歷史底蘊。「海口餐桌」則表現出曾經風華一甲子的「台西第一街」，擁有海口佳餚美食。

雲林縣府今天封街以海口音樂會方式歡慶老街復活，副縣長謝淑亞、副議長蘇俊豪及台西鄉長林芬瑩共襄盛舉，雲林縣長張麗善說，台西老街風華重現，翻轉風頭水尾的老社區，意義非凡，歡迎大家踴躍來打卡。

台西中山路老街改造重生，入口的小圓環「希望之海」，展現海口生命底蘊。記者蔡維斌／攝影
台西中山路老街改造重生，入口的小圓環「希望之海」，展現海口生命底蘊。記者蔡維斌／攝影
早年台西第1街的中山路老街，仍保有多座古建築身影。記者蔡維斌／攝影
早年台西第1街的中山路老街，仍保有多座古建築身影。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府今天封街歡慶台西老街重生。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府今天封街歡慶台西老街重生。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府今天封街歡慶台西老街重生，創作的水牛部落團隊解說改造老街歷程。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府今天封街歡慶台西老街重生，創作的水牛部落團隊解說改造老街歷程。記者蔡維斌／翻攝
台西保留老街古厝圯牆古磚的原貌，別具一番古味景象。記者蔡維斌／攝影
台西保留老街古厝圯牆古磚的原貌，別具一番古味景象。記者蔡維斌／攝影
古厝商店注入藝術創作，老牆生命重現，令人嘆為觀止。記者蔡維斌／攝影
古厝商店注入藝術創作，老牆生命重現，令人嘆為觀止。記者蔡維斌／攝影
台西老街改造，保留古厝圯牆古磚的原貌，搭配當地產業達人的作品，別具一番古味景象。記者蔡維斌／攝影
台西老街改造，保留古厝圯牆古磚的原貌，搭配當地產業達人的作品，別具一番古味景象。記者蔡維斌／攝影

老街 雲林 老屋

延伸閱讀

竹縣大隘三鄉開隘188年 北埔慈天宮遶境賜福今登場

阿里山歲時生活節登場 奮起湖老街華燈初上、春風微醺

雲林3分局長交接超巧合 1人與前分局長同名同姓

二二八連假遊竹山 鎮公所首航團帶探竹海秘境

相關新聞

找回古老台西第1街風華 中山路老街成打卡點

沒落頹圮的雲林縣台西鄉第1街中山路，進行舊街頹屋改造，創造綠化口袋空間、老店博物館等，大致完工，今天由縣府封街開辦「來台...

影／打火兄弟超斜桿人生 推台語文化還出2本書

曾任台南市消防局第四大隊分隊長辜文正退休多年後，搖身成為新市社內社區發展協會理事長，致力推廣台語文化還出版2本書，從水裡...

太保玉女番茄超市熱銷 今年上架10萬盒

一串串結實纍纍、嬌豔欲滴的玉女蕃茄，垂掛溫室果藤綠色隧道下，令人垂涎欲滴！嘉義縣政府媒合最高檔位的全聯超市S店，上架太保...

台南市婦幼關懷協會連24年「寒冬送暖」 22名學生受助

台南市婦幼關懷協會今天舉辦「寒冬送暖-關懷學童傳遞溫馨情」獎助金活動。今年共有10個國中22名學生受助，感受社會的溫情與...

台南新營區美術園區完工 黃偉哲籲大家來台南「漫活」

台南市新營區美術園區完工，市政府與區公所、大宏里辦公室下午舉辦慶祝活動。市長黃偉哲說，新營文化中心經過整修，用全新的面目...

南科擴產交通量大違規多 警方公布違規熱點將擴大取締

南科園區多家廠商持續建廠，就業人口上看10萬人，帶來大量車潮常交通壅塞發生事故；警方統計今年1月1日至今交通事故142件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。