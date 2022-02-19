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台南市婦幼關懷協會連24年「寒冬送暖」 22名學生受助

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市婦幼關懷協會連續24年舉辦「寒冬送暖」，今年有22名學生受助。圖／王麗情提供
台南市婦幼關懷協會連續24年舉辦「寒冬送暖」，今年有22名學生受助。圖／王麗情提供

台南市婦幼關懷協會今天舉辦「寒冬送暖-關懷學童傳遞溫馨情」獎助金活動。今年共有10個國中22名學生受助，感受社會的溫情與祝福富。

協會理事長王麗情表示，協會24年來堅持關懷弱勢、照顧學童，除年度的獎助學金，也針對弱勢貧困學童給予生活扶助金，每戶他都到家訪視，給予支持，24年來看到受助學童的進步和成長，也感到很欣慰。

王麗情說，感謝他的另一半前立委李俊毅，若不是他的協助與堅持，協會無法走到24年，相信未來協會是一本初衷，持續關心貧困單親學童。

李俊毅表示，希望孩子能夠領略到施比受有福，今天在這裡接受大家的關懷等到長大之後，也可以用同樣的心來照顧和自己一樣境遇的人。

活動除獎助學金的和物資捐贈，協會也舉辦春酒宴，受贈學生和家長、校長一起參加，與協會會員同樂，場面溫馨熱鬧。

台南市婦幼關懷協會連續24年舉辦「寒冬送暖」，今年有22名學生受助。圖／王麗情提供
台南市婦幼關懷協會連續24年舉辦「寒冬送暖」，今年有22名學生受助。圖／王麗情提供
台南市婦幼關懷協會連續24年舉辦「寒冬送暖」，今年有22名學生受助。圖／王麗情提供
台南市婦幼關懷協會連續24年舉辦「寒冬送暖」，今年有22名學生受助。圖／王麗情提供
台南市婦幼關懷協會連續24年舉辦「寒冬送暖」，今年有22名學生受助。圖／王麗情提供
台南市婦幼關懷協會連續24年舉辦「寒冬送暖」，今年有22名學生受助。圖／王麗情提供
台南市婦幼關懷協會連續24年舉辦「寒冬送暖」，今年有22名學生受助。圖／王麗情提供
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李俊毅 台南

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