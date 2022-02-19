太保玉女番茄超市熱銷 今年上架10萬盒
一串串結實纍纍、嬌豔欲滴的玉女蕃茄，垂掛溫室果藤綠色隧道下，令人垂涎欲滴！嘉義縣政府媒合最高檔位的全聯超市S店，上架太保市最優質的玉女番茄，今年供貨量將增加到10萬盒，穩定供貨，穩定品質，為果農帶來穩定的收入。
嘉義縣長翁章梁下午由太保市農會總幹事黃麗貞陪同，前往供貨連鎖超市的太保市蔬菜產銷班第13班，了解玉女番茄從栽種、採果、篩選、分級、包裝、上標到裝櫃出貨的產銷過程。
為將特色農產推廣全國消費者，縣府媒合農民上架各大實體通路及電商平台等，其中被列為高檔價位的太保玉女番茄，去年起在全聯上架，銷路奇佳，全聯今年加碼，上架數量由去年7萬多盒增加到10萬盒。
玉女番茄栽培在嘉南平原中心點，北回歸線貫穿，日夜溫差大，得天獨厚生產環境，加上農友以溫室栽植，管理技術日益精進，種出來的番茄皮薄、多汁、甜度高，是最熱銷的農產精品之一。
產銷第13班班長陳進益說，過去通路以宅配送禮和行口收購為主，超市通路上架販售規定嚴格，出貨壓力大，考量連鎖通路取代傳統市場及水果店消費型態，成為最主要銷售管道，聯手第22班班長張國才接受挑戰，勇敢轉型，依超市規格共同供貨，去年成功銷售7萬3000盒，消費者反應出奇的好，開拓新銷售通路，今年將再創銷售佳績。
翁章梁大讚說，每年台南區農改場舉辦設施小果番茄競賽，嘉縣連續10多年蟬聯冠軍，每次16個獎項至少都拿下前14、甚至是15名，幾乎包辦所有獎項，嘉義玉女番茄打響名號，現在正是嘗鮮時機。
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