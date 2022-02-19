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台南新營區美術園區完工 黃偉哲籲大家來台南「漫活」
台南市新營區美術園區完工，市政府與區公所、大宏里辦公室下午舉辦慶祝活動。市長黃偉哲說，新營文化中心經過整修，用全新的面目跟大家見面；其實台南「就是一個平常休息的時候很慢活，但是工作起來很帶勁的一個城市」，所以很高興來到新營，希望大家能夠「漫步綠川、漫步台南、漫步生活」。
今天的「漫步綠川．慢步生活」慶祝活動匯集許多創意手作攤位，讓民眾體驗獨特的「室內逛市集」氣氛；並有國高中熱舞社學生在演藝廳演出。
主辦單位還舉辦摸彩活動，有電視、冰箱、腳踏車等近500項摸彩品；黃偉哲先抽獎2台腳踏車，看到現場民眾多擔心獎品不夠，加碼提供500元超商禮券給當獎品，引起一陣歡呼。
黃偉哲表示，新營美術園區除供市民完善的休憩步道，也是觀光客自新營火車站步行至新營文化中心參與藝術活動的新入口大道，也提供良好戶外創作環境，希望市民能夠享受綠意及戶外公共藝術，也鼓勵更多外縣市朋友走訪如此特別的藝文廊道。
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