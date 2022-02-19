台南新營區美術園區完工 黃偉哲籲大家來台南「漫活」

台南市新營區美術園區完工，市政府與區公所、大宏里辦公室下午舉辦慶祝活動。市長黃偉哲說，新營文化中心經過整修，用全新的面目跟大家見面；其實台南「就是一個平常休息的時候很慢活，但是工作起來很帶勁的一個城市」，所以很高興來到新營，希望大家能夠「漫步綠川、漫步台南、漫步生活」。

今天的「漫步綠川．慢步生活」慶祝活動匯集許多創意手作攤位，讓民眾體驗獨特的「室內逛市集」氣氛；並有國高中熱舞社學生在演藝廳演出。

主辦單位還舉辦摸彩活動，有電視、冰箱、腳踏車等近500項摸彩品；黃偉哲先抽獎2台腳踏車，看到現場民眾多擔心獎品不夠，加碼提供500元超商禮券給當獎品，引起一陣歡呼。