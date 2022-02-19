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影／楠西鹿陶洋江家聚落地震嚴重受損 宗祠修復今謝土

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南楠西鹿陶洋江家聚落六年前台南大地震嚴重受損，宗祠修復今謝土。記者周宗禎／攝影
台南楠西鹿陶洋江家聚落六年前台南大地震嚴重受損，宗祠修復今謝土。記者周宗禎／攝影

台南市楠西區鹿陶洋江家聚落是台灣少數完整族群聚落，相關古厝被列為歷史建築，2016年2月6日因台南大地震嚴重受損；市府多年來陸續完成修復地震受損建築，下午舉行謝土安座大典。市府文化局表示，因為受損的江家宗祠、神明廳位處山區、工班匠師難覓，歷經多年才在去年底修復。

文化部登錄之聚落建築群全台約有16處，鹿陶洋江家聚落是台南唯一「聚落建築群」文化資產，更是「全台唯一客家傳統聚落建築群文化資產」，建築格局四進三院十三條護龍，約有136棟，以宗祠為中心軸向外發展，建築高度不得超過祖祠堂，保存相當完整。

2016年地震造成宗祠含拜亭柱體開裂、公廳、神明廳及祖祠堂屋面瓦片滑動、神明廳脊頂剪粘損壞、屋內壁體龜裂，修復難度大。中央補助經費約1350萬元三年前開始修復。

依古厝碑文記載，宗祠1906年曾修建，1930年因原有祖祠堂與茅草屋不堪使用翻修，今四進三院十三條護龍的建築格局在當時成型；文化局表示，2010年甲仙地震時曾部分結構補強，這次修繕規模是近90年來最大。

謝土儀式市府文化局長葉澤山與立委陳亭妃、市議會議長郭信良、在地議員周奕齊等地方人士出席，與江家祭祀公業理事長江明德、300百多江家親族參與祭拜。

台南楠西鹿陶洋江家聚落六年前台南大地震嚴重受損，宗祠修復今謝土。記者周宗禎／攝影
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歷史建築 地震

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