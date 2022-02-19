聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／楠西鹿陶洋江家聚落地震嚴重受損 宗祠修復今謝土
台南市楠西區鹿陶洋江家聚落是台灣少數完整族群聚落，相關古厝被列為歷史建築，2016年2月6日因台南大地震嚴重受損；市府多年來陸續完成修復地震受損建築，下午舉行謝土安座大典。市府文化局表示，因為受損的江家宗祠、神明廳位處山區、工班匠師難覓，歷經多年才在去年底修復。
文化部登錄之聚落建築群全台約有16處，鹿陶洋江家聚落是台南唯一「聚落建築群」文化資產，更是「全台唯一客家傳統聚落建築群文化資產」，建築格局四進三院十三條護龍，約有136棟，以宗祠為中心軸向外發展，建築高度不得超過祖祠堂，保存相當完整。
2016年地震造成宗祠含拜亭柱體開裂、公廳、神明廳及祖祠堂屋面瓦片滑動、神明廳脊頂剪粘損壞、屋內壁體龜裂，修復難度大。中央補助經費約1350萬元三年前開始修復。
依古厝碑文記載，宗祠1906年曾修建，1930年因原有祖祠堂與茅草屋不堪使用翻修，今四進三院十三條護龍的建築格局在當時成型；文化局表示，2010年甲仙地震時曾部分結構補強，這次修繕規模是近90年來最大。
謝土儀式市府文化局長葉澤山與立委陳亭妃、市議會議長郭信良、在地議員周奕齊等地方人士出席，與江家祭祀公業理事長江明德、300百多江家親族參與祭拜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言