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有事青年實臉室 嘉義市成為全國創新人才基地

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
青年向嘉義市長黃敏惠解說創意思維及作品。記者李宗祐／攝影
青年向嘉義市長黃敏惠解說創意思維及作品。記者李宗祐／攝影

為鼓勵年輕人放膽去做，嘉義市政府舉辦「有事青年行動提案競賽」，透過競賽號召年輕人站出來投入社會實踐的態度，嘗試以創新模式尋求解決之道，今年29組青年團隊歷經3個月行動競賽激盪出創新思維。市長黃敏惠上午出席成果展讚許青年的創意無限，她表示，將這份熱情化為行動力，展現無限可能的創造力。

市府智慧科技處表示，有事青年行動競賽係建立青年、業師、市府三方交流平台，幫助青年成長，同時也向年輕人學習，最後將青年的能量轉化成實際執行的行動力。2020首次推出徵選58個創意想法，經初選面談挑選出9組團隊，今年第二屆有66隊投件，最終選出29組優秀青年團隊，除了本地中正大學、嘉義大學及高中職校外，更有台大、政大、台師大、成大、中興、屏大、靜宜、東海等27校。透過跨校交流激盪創意，共同關注社會多元議題，大膽嘗試創新，動手做、做中學，讓青年創新力挖掘出來。

市長黃敏惠上午見證29組青年團隊在3個月來的成長與改變；黃敏惠表示，只要給予青年朋友揮灑的舞台，就能發揮無限的影響力。打響「有事青年」的口碑，讓嘉義市成為全國創新人才基地，吸引優秀青年人才進駐。

智慧科技處表示，29組青年團隊提案面向多元，分為「地方活化與地域振興組」與「社會創新與永續發展組」（包含社會關懷、高齡、環境、教育、食農等領域）。自去年11月展開行動，各團隊無不賣力為自己的行動成果仔細解說與互動。

例如「佇嘉木」透過現場開放走繩體驗的方式，融入環境教育的概念讓民眾重視大自然；「杯特」推廣循環租借環保杯，試圖降低城市一次性塑膠的消耗；「玩吧！學霸！」藉由桌遊與課程模組的導入，讓大家瞭解高齡照顧的重要性；「罐頭青年嘉」透過擬真體驗的形式，利用身體的感官親身歷境鳳梨罐頭工廠。

智慧科技處處長郭軒志表示，本屆競賽成果豐碩，第三屆已開始起跑，且祭出312萬元的行動金！市府要讓這些青年朋友的小行動，給予支持孵化後變成大創新。歡迎各位有事青年們只要有一件想改變的事，就可以到有事青年實驗室官網踴躍提案，有機會獲得市府資源支持來翻轉世界。

嘉義市長黃敏惠頒感謝狀感謝參與協助的業師。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠頒感謝狀感謝參與協助的業師。記者李宗祐／攝影

青年 嘉義

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