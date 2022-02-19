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讓愛亮起來！台南市社福社區表揚 黃偉哲：政府好幫手

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左二）頒獎給4個績優社區及其社區有功人員。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左二）頒獎給4個績優社區及其社區有功人員。記者吳淑玲／攝影

台南市政府社會局今天在北區市集廊道舉辦「讓愛~亮起來！」社區福利成果嘉年華暨社區選拔頒獎活動，展現台南市35個社區發展協會的創意成果及精彩表演，台南市長黃偉頒獎給榮獲110年度台南市社區發展工作選拔績效獎的4個績優社區及其社區有功人員，感謝在公共政策的推動上，靠社區能夠幫很大的忙。

黃偉哲表示，因為有這麼多社區，社會才會溫暖，社區好，社會才會好；社區不好，社會一定亂糟糟。社區發展發展幾十年來，一棒接一棒發展越來越完備，社區是政府的好夥伴、好幫手，支持市府積極推動各項政策，使福利在地化，在推動社區發展的這幾十年來，也驗證了許多社會福利、社會政策，居民看得到、用得到，更能實踐宜居城市願景。

黃偉哲指出，在地方除了行政系統、民政系統的里辦公處之外，還有社政系統、社區，大家相輔相成。社區在社會福利、在防災的宣導以及在防疫的工作上，還有很多社區環保志工、社區巡守隊，讓大家所居住的社區機能能夠更完備。也感謝議員的支持，社區發展的經費在議會裡面是很順利的，最順利的是警察、消防，其次就是社區的，社區工作大家都很重視。

今天獲獎的4個績優社區及其社區有功人員有鹽水橋南社區培植小小解說員兒童福利有成、永康西灣社區世代共學傳承傳統戲曲、官田社區促進樂齡活躍老化啵棒，以及學甲平西社區小而精緻的全方位福利自主。

今日活動在官田社區發展協會的銀髮族太鼓樂團表演中揭開序幕，西明社區兒少結合街舞進行反毒宣導、新榮社區社工展現愛的關懷e起來舞台劇、大林社區則是由平均80歲長者帶領跳健康操，社區老老少少盡情展現自己；

市集廊道也十分熱鬧，有老少共融的沙包童玩樂、防災知識Q&A、設計營養滿分的「我的餐盤」、傳遞民俗水族陣的變裝體驗及吟唱認識漢語文等22個社區的創意體驗活動。

社會局長陳榮枝表示，社會局將持續厚植社區能量，成為社區有力的後盾，並與社區攜手扶持相挺，期待社區永續發展，創新、發想多元方案，推動近便性、及時性服務，符合在地需求。

台南鹽水橋南社區獲績優社區，市長黃偉哲參觀社區展示的布偶成果。記者吳淑玲／攝影
台南鹽水橋南社區獲績優社區，市長黃偉哲參觀社區展示的布偶成果。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左二）頒獎給績優社區及其社區有功人員。記者吳淑玲／攝影
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台南安定區中沙社區是粿的故鄉。記者吳淑玲／攝影
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