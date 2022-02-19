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台南永康王行東路大雨必積淹水 市府編6千萬改善排洪
台南市政府水利局今天表示，針對永康區王行東路低窪路段常年淹水積水問題，市府已自籌6千萬元預算改善，預計6月動工。
治水是台南施政重點，市長黃偉哲也多次公開宣示治水「沒有最好、只有更好，不放棄任何會積淹水的地方」是市府努力的目標。
水利局表示，尤其針對道路積水影響交通，確保用路人行車安全，王行東路是永康科工區通勤族每日必經，也是通往永康焚化廠重要聯絡道路，然而豪大雨常發生積淹水，造成道路中斷無法通行。
水利局調查發現既有排水管涵無法順利收納雨水排入鹽水溪，僅依靠道路側溝排除積水，豪雨常排水不及而淹水，水利局說，針對此處積淹水正辦理工程細部設計工作，預計今年6月開工、明年中完工投入防洪排水。
水利局表示，工程將針對既有排水管涵出口段進行改善，以順利導排雨水至鹽水溪；也規劃新設一2cms抽水設施及約290米排水管涵，並在管涵出口處設置閘門，防止鹽水溪水位高漲及河水倒灌，同時新設抽水機組，可在雨水無法排除時以機械抽排方式排入鹽水溪，減輕當地積水情形。
水利局說，面對極端氣候衝擊，會更積極、更靈活調整治水策略，透過流域整體治理觀點提出綜合治水方式，「讓市民不必再擔心積淹水問題」，未來施工階段也會做好各項交通維持工作，並公告消息，將施工造成影響降至最低。
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