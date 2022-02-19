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嘉義科學園區籌備辦公室掛牌 涂醒哲獲聘發展諮詢委員

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義科學園區籌備辦公室在原台體大嘉義分校掛牌運作，縣府經發處長江振瑋(右)陪同立委蔡易餘( 中)參觀。圖／取自蔡易餘臉書
嘉義科學園區籌備辦公室在原台體大嘉義分校掛牌運作，縣府經發處長江振瑋(右)陪同立委蔡易餘( 中)參觀。圖／取自蔡易餘臉書

嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院核定85億元開發預算，科技部南科管理局展開環評作業，8日首次在預定地太保市東勢里，舉辦開發計畫環境影響說明書健康風險評估規畫及範疇說明會；科園區籌備辦公室已在原台體大嘉義分校掛牌運作。

縣府經發處長江振瑋說，邀請財團法人生物技術開發中心 (DCB)董事長，嘉義市前市長、衛生署前署長涂醒哲，擔任嘉義科學園區重要的發展諮詢委員之一，日前以視訊方式，就精準健康產業招商與發展，提出建言，獲益良多，諮詢委員共10多位。

縣長翁章梁向義竹鄉親、中研院前院長翁啟惠，請益科園區籌設及引進產業等相關事宜，翁啟惠協助提供諮詢，但婉謝聘任職務頭銜。科園區籌備辦公室正式成立，目前進行開發計畫與環評規劃作業，預計7月進行精準健康、智慧載具與智慧農業等三個主軸產業的招商作業。

江振瑋說，嘉義科園區是小而美的園區，開發範圍88公頃含實驗雙語中學，面積雖然不大，但如何透過科園區智慧、5G,AIOT產業帶動嘉義各工業區整體產業升級轉型，產業創新，才是嘉科設置的最大任務，需加緊腳步結合在地前瞻部署。

江振瑋表示，最近台積電封測廠評估設置地點，很多人問他是不是如媒體所講，會設在嘉義科園區？他說，「我們是準備好了，歡迎台積電來評估，但不會是在已經核定籌設計畫的地點」，嘉縣的國土計畫早有超前部署預留產業發展所需的城鄉發展2、3類土地，確定的是，只要台積電評估雀屏中選的地點，將來也會成為「科學園區」。

嘉義 台積電 翁啟惠

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