擋福島5縣食品護食安 嘉義縣議會國民黨團臨時會要把關

中央宣布開放日本福島等5縣市食品進口，嘉義縣議會下周開臨時會，國民黨團要嚴格把關，要求縣長翁章梁遵守議會之前審議通過，禁止福島5縣食品進口的「嘉義縣食品安全管理自治條例」。

議會國民黨團書記長李國勝說，為了守護縣民與下一代健康，縣府應有積極作為，全面禁止日本核災區五縣市食品進入縣內。

李國勝指出，議會第18屆第4次定期大會，國民黨團和無黨籍黨團13位議員，共同提臨時動議提案：「反對日本核災五縣市（福島、茨城、櫪木、千葉、群馬）食品進口。

建請縣府在食品安全自治條例增列「禁止日本核災區五縣市食品進口」及「所有進口本縣日本食品除產地國外應加標產地縣市」等相關條文」原案通過後，縣府已在嘉縣食品安全管理自治條例，增例第五條之一：「本縣流通之日本食品應標示原產地之都、道、府、縣名。日本福島、茨城、櫪木、千葉及群馬縣生產製造之食品不得於本縣販賣。本縣食品業者不得販售日本與其他國家核災地區及受輻射污染之食品。」

當時也有民進黨籍議員針對日本核災區食品進口問題提案，要求堅持「四不原則」，不准進口日本福島縣食品。不准進口群馬、櫪木、茨城、千葉等4縣市的茶、水、嬰兒奶粉及野生水產品等4類產品。不准進口群馬、櫪木、茨城、千葉等4縣市未檢附官方產地證明與輻射檢測證明雙證件的食品。不准進口美國、日本不能上市的食品。可見反對核食不分藍綠政黨，是全民共識。

李國勝表示，嘉縣食安大樓雖啟用，但沒有設備及人力可以查驗萊豬、核食，形同虛設，去年議會全體議員提案通過反對萊豬，但縣長翁章梁認為地方法令會抵觸母法而置之不理，沒有顧慮到縣民健康。

縣長翁章梁說，嘉縣配合中央開放福島食品，強化五項管制措施，對未來從日本輸入的食品，加強市場查驗、產地察查及輻射檢驗證明，秉持科學實證，保障食品安全與維護民眾健康，「我們認為符合國際標準及科技檢驗是我們開放的前提，台灣是要走入世界與世界往來，我們尊重國際標準及科技檢驗，就像美國、歐盟及其他世界各國一樣。」