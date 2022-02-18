嘉市圖智慧空間試營運 預約座位不再搶位置

嘉義市政府文化局即日起進行智慧空間管理系統試營運一個月，這是雲嘉地區公共圖書館首次引入圖書閱讀空間智慧管理系統，讓民眾在家透過電腦及手機即可預約座位，減少佔、搶位情況，疫情期間更可舒緩排隊人流，讓閱讀資源充分利用。

文化局代理局長葉國樑表示，目前在六都、國立公共圖書館及大學圖書館多數採用圖書館智慧化系統來管理有限閱讀席次，以因應考季前、每逢例假讀者滿座、搶佔位或離位過久等情況。嘉義市首次在文化局圖書館及世賢圖書館引入智慧空間管理系統，採手機或電腦上網預約及現場選位並行方式，讓讀者充分掌握座位使用狀況。

目前文化局圖書館普通閱覽室有196個座位，世賢圖書館有115個座位，預約系統設定現場登記與線上預約數量各半，開放入館前一周（七天）預約，讀者可依自己需求透過電腦或手機連線至圖書館或文化局網頁預約入館時段及座位位置。另世賢圖書館也提供8席筆電座位區預約。

每逢假日或考季學生自習人數多，普通閱覽室常是滿座情況，造成讀者以書佔位或離座過久情況。透過智慧空間管理系統管理，讀者離位超過60分鐘，系統會自動釋出位置讓予下一位讀者登記使用。讀者也可透過電腦或手機隨時觀看閱覽室座位空餘數量，若遇滿座，系統也提供等位服務。

文化局表示，民眾使用普通閱覽室，需先辦理圖書館借書證（文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館三館借書證皆可）方可進入。尚未辦理借書證之民眾，請持身分證至圖書館櫃台辦理。若已辦理借書證即可使用借書證、身分證、手機愛嘉義APP行動借閱條碼進出閘門。