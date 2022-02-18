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雲嘉1個月3件校園墜樓 醫師籲1問2應3轉介避憾事

中央社 / 嘉義市18日電

雲嘉地區1個月內發生3件校園墜樓事件，導致2死1傷。教育部嘉義市聯絡處已提醒各校關注學生狀況，專業醫師建議熟記口訣「1問2應3轉介」，避免憾事發生。

今年1月21日陳姓男重考生在嘉義學測考場因不明原因墜樓；雲林某職校學生曾長期拒學，2月15日上課當天墜樓受傷；今天嘉義市某高中1年級男學生因不明原因墜樓。

台中榮民總醫院嘉義分院復健精神科主任沈正哲今天告訴中央社記者，青少年憂鬱症時，除出現典型憂鬱症狀失眠、食慾不佳外，也有可能會與家人或師長爭吵的機會增加等非典型症狀。

嘉義基督教醫院精神科主任盧偉信今天接受中央社記者電訪時表示，青少年容易受到包括模仿及群體效應等影響，由於青少年對於衝動控制力不佳，又處於人生階段的轉換期，自我的認同感不穩定，尤其是人生將經歷巨大變動，例如升學就業、大型考試等，容易發生憾事。

盧偉信依據臨床研究發現，容易發生憾事傾向的人會出現無望感、對自我否定，有時會用行動或言語表達出相關想法，或是神情落寞。

盧偉信建議民眾可熟記「1問2應3轉介」口訣，避免憾事發生。首先，不要害怕詢問相關話題；其次，身邊周遭的人要適當的回應、同理及陪伴；最後，如果症狀未好轉，應盡早就醫或者是尋找諮商輔導的資源。

教育部嘉義市聯絡處新聞資料指出，已積極請各校輔導室人員加強關注學生身心狀況，提醒校長多加利用重要集會時間進行防治宣導，學校針對目擊學生實施個別輔導。

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嘉義 憂鬱症

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