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小鄉垃圾賺大錢 雲林二崙回收變現率最高有撇步

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
二崙鄉回收變現率最高，光是玻璃瓶就依顏色分類存放，省去不少分類人力，不僅廠商搶著買且還可賣得好價錢。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉回收變現率最高，光是玻璃瓶就依顏色分類存放，省去不少分類人力，不僅廠商搶著買且還可賣得好價錢。記者蔡維斌／攝影

雲林縣二崙鄉人口數全縣倒數第2，商店也少，但資源回收變賣率卻是全縣第1，每年回收變賣現金逾300萬元，回收占比最高，即便近年廚餘不得轉售且回收品價跌，去年回收變現仍逾170萬元，且讓原本飽和的垃圾場延長壽命，環保署特地為該鄉拍片發行全國作為典範。

鄉長鍾福助說，光是玻璃就依顏色分為綠瓶、黑瓶、透明瓶、燈管燈炮、強化玻璃等5大項，外加台酒可直接換錢的酒瓶，也是一筆可觀收入，電池則依不同功能型體分類，走進回收場可見一間間不同的堆置間，整潔有序，回收項目高達21項，達到環保署最高分類標準，也是國內僅見。

鍾福助說，回收變現率高的關鍵在於回收車改裝，車的側面加開回收口，緊急煞車，隨車隊員也安全，且車上掛滿回收箱和網具，整輛車就像一座分類場滿街跑，加上鄉民配合度高，把紙類、玻璃、寶特瓶、塑膠分開包裝，隨車員只要把一袋袋回收品，放進車上的分類箱，就完成2次分類，大大減輕人力負擔。

清潔隊班長王新景說，因在車上已完成分類，回到隊上只要依類直接放到堆置間，省時又省力，至於鐵、塑膠、木材的混合型器物，例如桌椅櫥櫃、單車傘具甚至各種農業廢棄物等，則送進分解場由專人拆解分類，是較費力的工序，但也不會太麻煩。

「小鄉垃圾賺大錢！」鍾福助說，清潔隊不因分類品項多而增加人力，目前仍維持30多人，且因落實分類，廠商可省去許多人力成本最愛來二崙收貨，物件單價也賣得高，過去每年回收品都有300多萬元收入，這兩年因廚餘不可變賣，加上回收物價跌，但去年回收變現仍有170多萬元，每位隊員還有1萬多元的額外收入，環保署特地來拍片發行到全國供作參考。

環保副局長黃富義說，去年全縣回收量最高的虎尾鎮達近300萬公斤，變賣金額120餘萬元，但二崙鄉回收量僅約80餘萬公斤卻變換170餘萬元，所以在人力匱乏當今，回收分得愈細價格賣得愈高，不但如此，原本飽和的垃圾場也因垃圾大減量延用多年，好處多多。

二崙鄉的回收車上有各種裝回收品的桶子和箱子、網具，一袋袋回收物一上車可很快完成分類堆放。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉的回收車上有各種裝回收品的桶子和箱子、網具，一袋袋回收物一上車可很快完成分類堆放。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉的回收車上有各種裝回收品的桶子和箱子、網具，一袋袋回收物一上車可很快完成分類堆放。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉的回收車上有各種裝回收品的桶子和箱子、網具，一袋袋回收物一上車可很快完成分類堆放。記者蔡維斌／攝影
可直接變換現金的台酒公司酒瓶也是一筆不小收入。記者蔡維斌／攝影
可直接變換現金的台酒公司酒瓶也是一筆不小收入。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉依各種不同功能型體的電池細部回收分類，為地球盡心力。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉依各種不同功能型體的電池細部回收分類，為地球盡心力。記者蔡維斌／攝影
為二崙鄉達成回收變現率最高的關鍵，在於這部改裝過的回收車，等同一個回收場滿街跑，只要送上車的回收品，可馬上在車上2次分類，省去不少人力成本。記者蔡維斌／攝影
為二崙鄉達成回收變現率最高的關鍵，在於這部改裝過的回收車，等同一個回收場滿街跑，只要送上車的回收品，可馬上在車上2次分類，省去不少人力成本。記者蔡維斌／攝影

環保署 廚餘 單車

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