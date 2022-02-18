小鄉垃圾賺大錢 雲林二崙回收變現率最高有撇步

雲林縣二崙鄉人口數全縣倒數第2，商店也少，但資源回收變賣率卻是全縣第1，每年回收變賣現金逾300萬元，回收占比最高，即便近年廚餘不得轉售且回收品價跌，去年回收變現仍逾170萬元，且讓原本飽和的垃圾場延長壽命，環保署特地為該鄉拍片發行全國作為典範。

鄉長鍾福助說，光是玻璃就依顏色分為綠瓶、黑瓶、透明瓶、燈管燈炮、強化玻璃等5大項，外加台酒可直接換錢的酒瓶，也是一筆可觀收入，電池則依不同功能型體分類，走進回收場可見一間間不同的堆置間，整潔有序，回收項目高達21項，達到環保署最高分類標準，也是國內僅見。

鍾福助說，回收變現率高的關鍵在於回收車改裝，車的側面加開回收口，緊急煞車，隨車隊員也安全，且車上掛滿回收箱和網具，整輛車就像一座分類場滿街跑，加上鄉民配合度高，把紙類、玻璃、寶特瓶、塑膠分開包裝，隨車員只要把一袋袋回收品，放進車上的分類箱，就完成2次分類，大大減輕人力負擔。

清潔隊班長王新景說，因在車上已完成分類，回到隊上只要依類直接放到堆置間，省時又省力，至於鐵、塑膠、木材的混合型器物，例如桌椅櫥櫃、單車傘具甚至各種農業廢棄物等，則送進分解場由專人拆解分類，是較費力的工序，但也不會太麻煩。

「小鄉垃圾賺大錢！」鍾福助說，清潔隊不因分類品項多而增加人力，目前仍維持30多人，且因落實分類，廠商可省去許多人力成本最愛來二崙收貨，物件單價也賣得高，過去每年回收品都有300多萬元收入，這兩年因廚餘不可變賣，加上回收物價跌，但去年回收變現仍有170多萬元，每位隊員還有1萬多元的額外收入，環保署特地來拍片發行到全國供作參考。