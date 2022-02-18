阿里山花季3月10日登場 12個例假日進行交管

全台春遊熱門景點嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，3月10日至4月10日登場，為疏解假日賞花車潮，公路總局定3月12至13日，19至20，26至27日；4月2至5日、9至10日，共計12個例假連假日，實施交通疏運管制措施。

疏運時段內阿里山公路台18線66K（湖底）至88.2K（遊樂區大門）管制小客車通行，另因遊樂區內停車空間有限，嘉義林區管理處在台18線88.5-95K往塔塔加方向路肩規劃小客車臨時停車格，設置10處臨時接駁車站，平日上午8點到下午6點，以及假日清晨5點到下午6點提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站的服務。

花季疏運管制時間為上午6點到11點，嘉義林區管理處說，疏運交管期間，將在台18線29K+300觸口自然教育中心對面，設甲乙類大客車臨時售票處，緩解遊樂區車潮壓力。

另配合小客車管制，在台18線61K樂野服務區提供售票服務，遊客可提前購買遊樂區門票享七五折（150元）優惠票價。遊樂區提供電子門票，即日起至4月30日止，至「森林好好玩」網站購買全票門票即享買一送一優惠，贈送門票可使用至12月31日。

防疫期間，只要配合正確防疫措施及疏運管制，花季玩得安心愉快；園區有31種櫻花，數量總計逾2800棵，目前可觀賞到已盛開的山櫻花、阿龜櫻，小櫻王-唐實櫻及櫻王-染井吉野櫻預計2月底至3月上旬陸續綻放，另大島櫻、重瓣櫻花類及其他非櫻花花種如白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、紫藤等將接力開花至4月份；園區即時花況及相關公告訊息在「阿里山國家森林遊樂區」臉書粉絲團，下載「森遊阿里山」APP，