快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆除共產黨天后宮違建 黃偉哲：國家尊嚴不容侵犯

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局今天強拆共產黨違建，黃偉哲在臉書貼文「國家的尊嚴，不容侵犯」、「執行公權力，不容挑戰」。圖／取自黃偉哲臉書
台南市工務局今天強拆共產黨違建，黃偉哲在臉書貼文「國家的尊嚴，不容侵犯」、「執行公權力，不容挑戰」。圖／取自黃偉哲臉書

台南市政府工務局今天上午強力拆除新營「共產黨違建廟」，該處在2019年曾出現高掛大陸五星旗的「天后宮」道教廟宇違建物，遭檢舉後拆除卻死灰復燃，台南市政府今天再度強制拆除，市長黃偉哲在臉書表示，國家的尊嚴，不容侵犯。

市長黃偉哲受訪時表示，工務局拆除是因為它是違建，也有很多市民朋友矚目，市政用平常心就好了，它既然是興建中的新違建，就即報即拆了，事前也通知限期改善，並沒有改善，或是改善有限，他之前好像自行拆除一小洞，因沒有改善完全，工務局就準時去執法，警察有舉牌，不過秩序還算平和。

黃偉哲指出對於侵犯國家尊嚴，侵犯台灣作為一個主權獨立的國家，是沒有辦法接受跟忍受的，不過一切都還是依循法治的途徑來做，那避免有一些激發一些情緒性的反應，還是依法來完成我們心中應該做的事情。

台南市工務局今天動用動機具強制拆除新營區「台灣人民共產黨」違建，拆除事前已溝通協調，有少數不滿民眾咆哮，拆除過程平和順利。工務局表示，此地違建物曾於2019年9月20日執行強制拆除，如今違規重建，明顯違反建築法，土地使用也違反區域計畫法，地政局2月10日對此案土地違規使用開罰新台幣9萬元，並令限期恢復原狀。

台南市新營區這間高掛大陸五星旗的鐵皮屋廟宇，2019年被發現時曾引起關注，當時廟宇看板有「天后宮」、「台灣人民共產黨」、「兩岸一家過好日子」等字樣，遭揭露後市府會勘給予7天期限改善，但廟方置之不理。市府認定廟宇現址是台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，又違反相關法規，強制拆除。

市府近日發現同一地點出現重建建物及大陸五星旗飄揚，市府會勘確認建築物（2層鐵皮屋、1層鐵皮雨棚）為違章建築。市府表示，違建強制拆除後重建是挑戰公權力行為，地上物拆除後若未依農地使用改善，市府將連續開罰。

台南市工務局今天動用動機具強制拆除新營區「台灣人民共產黨」違章建廟。圖／工務局提供
台南市工務局今天動用動機具強制拆除新營區「台灣人民共產黨」違章建廟。圖／工務局提供
台南市工務局今天強拆共產黨違建，黃偉哲在臉書貼文「國家的尊嚴，不容侵犯」、「執行公權力，不容挑戰」。圖／取自黃偉哲臉書
台南市工務局今天強拆共產黨違建，黃偉哲在臉書貼文「國家的尊嚴，不容侵犯」、「執行公權力，不容挑戰」。圖／取自黃偉哲臉書
台南市工務局今天動用動機具強制拆除新營區「台灣人民共產黨」違章建廟。圖／工務局提供
台南市工務局今天動用動機具強制拆除新營區「台灣人民共產黨」違章建廟。圖／工務局提供
台南市工務局今天動用動機具強制拆除新營區「台灣人民共產黨」違章建廟。圖／工務局提供
台南市工務局今天動用動機具強制拆除新營區「台灣人民共產黨」違章建廟。圖／工務局提供

違建 台南 共產黨

延伸閱讀

台南本土+2！1例疑與北部個案接觸1例為小學生

台南五星旗違建拆除 黃偉哲：國家尊嚴不容侵犯

民調衝出高檔 黃偉哲：感謝市民支持繼續用心經營市政

吃草莓不用到中北部 台南善化草莓季26日登場

相關新聞

小鄉垃圾賺大錢 雲林二崙回收變現率最高有撇步

雲林縣二崙鄉人口數全縣倒數第2，商店也少，但資源回收變賣率卻是全縣第1，每年回收變賣現金逾300萬元，回收占比最高，即便...

阿里山花季假日上午將交通管制 可搭公共運輸前往賞花

一年一度阿里山花季即將於3月10日開始，並持續至4月10日，公路總局與林務局嘉義林區管理處、交通部觀光局阿里山國家風景區...

阿里山花季3月10日登場 12個例假日進行交管

全台春遊熱門景點嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季，3月10日至4月10日登場，為疏解假日賞花車潮，公路總局定3月12至13...

拆除共產黨天后宮違建 黃偉哲：國家尊嚴不容侵犯

台南市政府工務局今天上午強力拆除新營「共產黨違建廟」，該處在2019年曾出現高掛大陸五星旗的「天后宮」道教廟宇違建物，遭...

時代力量批台南農地成為廢棄物天堂 市府：積極查辦

時代力量黨立委陳椒華今天召開 「檢舉預算5年掛蛋，農地濫倒市府不管？」記者會，依台南社區大學環境行動小組調查，安南區與南...

年輕夫妻愛吃草莓到澳洲草莓園打工 回老家變成新農民

台南善化37歲新農民張銳、王怡丹因為喜歡吃草莓，9年前曾在澳洲草莓園打工度假，參與種植、採收、包裝工作，那段學習的經驗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。