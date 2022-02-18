立委指農地遭濫倒嚴重 南市環檢警強化稽查

時代力量立委陳椒華今天質疑台南市農地遭濫倒，不能坐視不管。台南市政府表示，環檢警將強化稽查，且對熱區架設移動式攝影機監視，多面防堵，降低濫倒。

陳椒華今天召開記者會指出，台南市廢棄物及廢土濫倒嚴重，濫倒像野草或癌細胞，春風吹又生，檢舉不完，台南市政府執法成效卻奇差無比，屢遭詬病。

陳椒華表示，廢棄物清理法罰則過輕，環保單位行政執法效率差，中央雖有法規，卻未能落實執法，形成濫倒漏洞。台南農業用地違規使用檢舉居然是零檢舉獎勵預算及零檢舉數，市府不能坐視不管。

台南市政府發布新聞稿表示，農地違規使用多因濫倒業者心存僥倖及少部分民眾不熟悉填土規定，環檢警將強化稽查，且對非法棄置熱區架設移動式攝影機監視，多面防堵。

市府表示，市府若獲報農地遭濫倒廢棄物及廢土等非農業使用行為，將立刻啟動農地違規稽查小組聯合稽查機制，加強廢棄物非法棄置取締及稽查，且和警方成立單一聯絡窗口，提升案件處理時效與效能。