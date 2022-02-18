時代力量批台南農地成為廢棄物天堂 市府：積極查辦

時代力量黨立委陳椒華今天召開 「檢舉預算5年掛蛋，農地濫倒市府不管？」記者會，依台南社區大學環境行動小組調查，安南區與南區農業區濫倒營建廢棄物達2座台南公園面積，營建署統計台南市違規數是430件全台第2，結辦數118件是全台倒數第3，質疑市府怠惰處理讓台南農地成為廢棄物天堂，依農委會內部資料近5年檢舉案件竟是掛零。

市府農業及環保等單位出席表示檢舉預算5年掛蛋一說，是承辦員在檔案誤傳已更新，經查近5年農業局受理違規檢舉案件數共1602件，受理後均經積極辦理，並交由地政局或都市發展局依法裁處。

立委陳椒華指出有學者關心鯤鯓路附近農地疑有回填情形。台南社區大學環境行動小組副研究員林政翰表示，台南南區鯤鯓路旁3處魚塭為例，其土地使用分區皆為農業區，共約30公頃大片農地正持續被填埋，然而填埋的土方卻夾雜著大量不明的建築廢棄物，已明顯違法，台南市農業局是否積極處理？

農業局說，該地點經農業局核可為水產養殖設施容許使用案，也有土方證明，經環保局稽查現場，尚未發現有回填混凝土、磚塊及營建剩餘土石方等狀況，然因出流管制計畫尚未經審核通過即進行填土，業遭市府開罰33萬元。

農業局表示，依據農業發展條例施行細則第2-1條規定:「農業用地為從事農業使用而有填土需要者，其填土土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質」，若不符合農業使用，即會按農業發展條例第69條規定依區域計畫法或都市計畫法規定，移送地政局或都市發展局裁處。

台南市府說，農地違規使用事件多因濫倒業者心存僥倖及少部分民眾未諳填土規定，除持續強化環檢警聯合稽查，環保局也針對非法棄置熱區架設移動式攝影機監視，嚴格把關並多面向防堵，全力降低濫倒狀況。