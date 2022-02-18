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台南五星旗違建拆除 黃偉哲：國家尊嚴不容侵犯

中央社 / 台南18日電

台南市新營區108年曾出現高掛中國五星旗的「天后宮」道教廟宇違建物，遭檢舉後拆除卻死灰復燃，台南市政府今天再度強制拆除，市長黃偉哲在臉書表示，國家的尊嚴，不容侵犯。

台南市政府今天強制拆除新營區「台灣人民共產黨」違建，工務局發布新聞稿指出，拆除事前已溝通協調，現場僅有少數不滿民眾咆哮，拆除過程平和順利。

工務局表示，此地違建物曾於民國108年9月20日執行強制拆除，如今違規重建，明顯違反建築法，土地使用也違反區域計畫法，地政局2月10日對此案土地違規使用開罰新台幣9萬元，並令限期恢復原狀。

市府表示，違建強制拆除後重建是挑戰公權力行為，地上物拆除後若未依農地使用改善，市府將連續開罰。

黃偉哲也在臉書（facebook）貼文及相片指出，台南市政府拆除新營「共產黨違建廟」；「國家的尊嚴，不容侵犯」、「執行公權力，不容挑戰」。

台南市新營區這間高掛中國五星旗的鐵皮屋廟宇，108年被發現時曾引起關注，當時廟宇看板有「天后宮」、「台灣人民共產黨」、「兩岸一家過好日子」等字樣，遭民進黨籍立委王定宇揭露後，市府會勘給予7天期限改善，但廟方置之不理。

市府認定廟宇現址是台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，又違反相關法規，強制拆除。

市府近日發現同一地點出現重建建物及中國五星旗飄揚，市府會勘確認建築物（2層鐵皮屋、1層鐵皮雨棚）為違章建築。

違建 台南 共產黨

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