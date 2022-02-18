民調衝出高檔 黃偉哲：感謝市民支持繼續用心經營市政

崑山科技大學今天公布台南市長黃偉哲最新民調，不斷創新高，而且國民黨支持者也有7成5的滿意度。黃偉哲表示，尊重民調結果，感謝市民支持、肯定市府團隊，任期每一天都會持續努力。

崑山科打今天公布黃偉哲任期最後一年施政滿意度與「相關民調與輿情」數據。結果「市長施政滿意度」高達82.2%、「市府團隊滿意度」也有79.5%，與1月份調查相比，滿意度明顯提升。透過交叉分析比對，民進黨支持者滿意黃偉哲市長施政表現高達9成1，國民黨支持者也有7成5的滿意度。