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民調衝出高檔 黃偉哲：感謝市民支持繼續用心經營市政

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
民調衝出高檔，黃偉哲（左一）感謝市民支持。記者周宗禎／攝影
民調衝出高檔，黃偉哲（左一）感謝市民支持。記者周宗禎／攝影

崑山科技大學今天公布台南市長黃偉哲最新民調，不斷創新高，而且國民黨支持者也有7成5的滿意度。黃偉哲表示，尊重民調結果，感謝市民支持、肯定市府團隊，任期每一天都會持續努力。

崑山科打今天公布黃偉哲任期最後一年施政滿意度與「相關民調與輿情」數據。結果「市長施政滿意度」高達82.2%、「市府團隊滿意度」也有79.5%，與1月份調查相比，滿意度明顯提升。透過交叉分析比對，民進黨支持者滿意黃偉哲市長施政表現高達9成1，國民黨支持者也有7成5的滿意度。

黃偉哲表示，感謝市民支持、肯定市府團隊，學術單位做的民調他一向都很尊重；不過民調經常起起伏伏、面對瞬息萬變的狀況，他與市府團隊總是小心來應對，戰戰兢兢盡量能把事情做到最好，希望能夠繼續獲得大家支持肯定。

民調衝出高檔，黃偉哲（左一）感謝市民支持。記者周宗禎／翻攝
民調衝出高檔，黃偉哲（左一）感謝市民支持。記者周宗禎／翻攝
民調衝出高檔，黃偉哲（左一）感謝市民支持。記者周宗禎／翻攝
民調衝出高檔，黃偉哲（左一）感謝市民支持。記者周宗禎／翻攝

民調 黃偉哲 國民黨

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