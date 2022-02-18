吃草莓不用到中北部 台南善化草莓季26日登場

台南市長黃偉哲今天宣布，2022善化草莓季26日登場，為期1個月；善化是南台灣最大草莓產地，想吃草莓不用專程跑到中北部。

黃偉哲今天在善化區晴空農場採草莓，且在2022善化草莓季行前記者會指出，大家以為想吃草莓僅能在中台灣或北台灣，事實上台南善化是南台灣最大草莓產地，病蟲害少，品質一流。

黃偉哲表示，草莓有益人體健康，包括美白淡斑，預防大腦退化，保護心血管，增強免疫力，降低糖尿病和心臟病等，歡迎大家到善化感受草莓魅力。

台南市政府農業局長李建裕說，草莓原屬溫帶植物，經品種改良後適應台灣種植環境。台南市草莓種植面積5公頃，產量63.2公噸，其中以善化區2.6公頃居冠，在地草莓業者不斷精進栽培技術，品質大幅提升，同時提供更多農業休閒活動場域。

2022善化草莓季活動2月26日登場，3月25日閉幕，結合晴光、晴空、溫馨、美裕、南科等5家在地果園共同推出產業文化活動，26日開幕時以「野餐音樂會」為主題，善化啤酒廠將提供草莓啤酒試飲。