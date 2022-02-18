崑山科大最新民調 台南市長黃偉哲施政滿意度82.2%

崑山科技大學今天公布台南市長黃偉哲任期最後一年施政滿意度與「相關民調與輿情」數據。結果「市長施政滿意度」高達82.2%、「市府團隊滿意度」也有79.5%，與1月份調查相比，滿意度明顯提升。透過交叉分析比對，民進黨支持者滿意黃偉哲市長施政表現高達9成1，國民黨支持者也有7成5的滿意度。

崑大公廣系量化研究中心表示，結果顯示黃偉哲過去3年任內的施政表現「獲台南各陣營的普遍好評」；因此，有81%的市民支持黃偉哲連任市長，即便是國民黨支持者，也有6成9支持黃偉哲連任。

今年是本屆縣市長任期最後一年，各界關注縣市首長任期內施政表現，各地方政府也期待交出讓民眾認同的施政成績單。研究中心表示，有鑑於此，再次針對台南地區民眾進行民意調查，此次研究結合以網路輿情系統觀測並分析近一個月台南市網路輿情。

校方表示，民調期間國民黨籍市議員謝龍介與立委陳以信分別表態參選市長，上屆選舉失利的高思博也有勸進聲。在競爭對手逐漸浮出檯面之際，黃偉哲仍有8成以上民眾表態支持連任，著實不易。另就本次調查結果而言，黃偉哲市長連任支持度較1月時持續攀升，顯示市民在認知國民黨可能的參選者後，對支持黃偉哲連任的態度並無改變。

這次民調另外針對7項施政指標進行滿意度詢問，在民調各施政指標中，以「發展觀光旅遊與休閒活動」滿意度最高，滿意度近8成4，是獲得民眾認同最滿意的項目。大數據分析也顯示，台南的觀光休閒發展好感度擴及全臺，「可以看出在市政府積極行銷觀光，讓台南市成為在疫情影響下，觀光旅遊仍逆勢成長的城市」。

民眾對於觀光休閒旅遊討論度高評價也最高，與民調結果相符，顯示台南市的觀光休閒發展，「不只市民高度滿意，也擴及全台有感，討論聲量跟評價都有良好的口碑推薦。」

另「維護地方治安」、「公共安全與消防」兩項滿意度也在8成以上。而「重視環保、提高環境品質」、「長照與托育等社會福利」也有7成以上水準，都可以看出市民對市府的相關施政表現都有不錯的評價。

「改善交通狀況」是滿意度最低的項目，只有6成2的受訪者表示滿意。就年齡層進行交叉分析，在20到29歲年輕族群僅獲4成1的滿意度，是唯一滿意度低於6成的年齡層。就結果來推論，應該是年輕族群用路需求高，如機車族與大眾運輸等，未來若捷運規劃等建設陸續完成，加上持續完善道路品質與規劃，未來應可提高民眾對交通狀況指標的評價。