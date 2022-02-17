綠營民代盼速拆烏山頭蔣介石銅像 管理處低調回應了

民進黨台南市議員李啟維今天表示，烏山頭水庫中正公園內還有蔣介石銅像，228紀念日即將來臨的同時，應儘速拆除落實轉型正義；烏山頭水庫目前屬於農田水利署嘉南管理處管轄，管理處很低調認為這要由高層決定，且因前幾年曾發生中華統一促進黨人士將日本技師八田與一銅像頭部鋸除，今年春節也出現有人來幫八田「戴口罩」的舉止，水庫人員私下認為兩座銅像有族群融合，應避免激化，目前能做的是保護好兩座銅像。

李啟維今天發布新聞稿指出，台南228受難者王育霖檢察官家屬王克雄表示，烏山頭水庫的中正公園還竪立著蔣介石銅像，雖然周圍樹木林立，但是蔣介石銅像還是清楚可見，身為228受難家屬看到這個場景情何以堪。

台南市228關懷協會長王克紹也說，促轉條例第五條：「出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」蔣介石銅像應依法移除，難道促轉條例是通過假的？社會轉型正義在那裡？希望政府相關單位能儘速處理。

烏山頭水庫中正公園的蔣介石銅像，據了解是在民國50多年建造，因蔣介石曾經視察水庫，當時的水利會（或水利組合）感念他對水庫的重視，塑像紀念。