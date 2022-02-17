嘉義半天岩八重櫻盛開 百人花下茶會樂逍遙

嘉義縣番路鄉半天岩櫻花園百株八重櫻近日盛開，園主免費開放民眾遊賞，今天佛教團體在櫻花下舉辦茶席及古箏、二胡演出，美景、茶香吸引數百人與會。

志玄文教嘉義終身學習中心今天在嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺旁櫻花園，舉辦靜思茶道佈席會，並邀請古箏、二胡合奏團體表演，利用非假日時間避開賞花人潮辦活動。

來參加活動的攝影愛好者歐陽彰接受中央社記者訪問表示，去年花開時，園主就免費開放給民眾參觀，今年也一樣，感謝園主的大方；他預估假日人潮會擠爆這裡，今天先帶著老婆來賞花，拍美美的照片，這幾天花況不錯，桃紅色的花朵令人目不暇給。

同來賞花的塗先生說，這裡離嘉義市僅20分鐘車程，從大雅路直直走就到了，百餘株的櫻花一起開非常的美，賞櫻不需要長途跋涉到阿里山。