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生廚餘終於可自行處理 西螺公所廚餘處理廠6月上線

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺鎮公所獲環保署核定補助757萬餘元，將在掩埋場設廚餘處理廠。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮公所獲環保署核定補助757萬餘元，將在掩埋場設廚餘處理廠。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣西螺鎮是國內重要蔬菜產區，產量占全國三分之一，也因為菜多，相對衍生出每月逾35公噸的果菜殘渣（生廚餘），西螺鎮公所苦無專門處理設備，得長期仰賴其他鄉鎮協處，經西螺鎮長鄭玲惠向立委劉建國陳情，今獲環保署補助757萬餘元，將在掩埋場設廚餘處理廠，每日至多可處理20噸廚餘量，預計6月建置完成，相關辦法擬訂後公告實施。

立委劉建國表示，西螺蔬菜產區以短期葉菜類為主，蔬菜產量多，產生的生廚餘也多，包括一般家庭或農民、合作農場及攤販等，據統計，每年產生的量達424.97公噸，另熟廚餘每年約200公噸。

西螺鎮公所表示，清潔隊回收後的生廚餘是送至二崙鄉掩埋場，熟廚餘則送到虎尾鎮掩埋場及南亞廚餘廠處理，即便有去化管道，仍因量能有限，常出現遭隨意棄置在路邊或傾倒在西螺大排隨水流漂等情形，影響市容與環境衛生。

劉建國指出，經多次溝通，環保署今天核定補助西螺鎮公所建置專門的廚餘處理廠，可望解決生廚餘去化問題，該廠計畫設在西螺掩埋場，預計6月建置完成。

公所說，該廠初期先以回收家用生廚餘為主，視處理狀況再評估協助餐廳、攤販等事業單位代清除生廚餘，相關收費標準依環保署規定訂定實施，另也會評估是否納入代清除季節性果菜殘渣。

公所指出，回收生廚餘脫水後的生廚餘渣，將載運至六輕堆肥廠製成有機質材料，提供民眾取用作為肥料；另也持續找尋其他廚餘處理解方，包括增設快速堆肥設施設備、生質能源廠等，透過讓廚餘體積變小減少異味，加快堆肥製作時間。

雲林縣西螺鎮公所廚餘處理廠將設在掩埋場，每日至多可處理20噸廚餘量，預計6月建置完成，相關辦法擬訂後公告實施。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮公所廚餘處理廠將設在掩埋場，每日至多可處理20噸廚餘量，預計6月建置完成，相關辦法擬訂後公告實施。記者陳苡葳／翻攝

廚餘 雲林

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