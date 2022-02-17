快訊

北市某幼稚園27名師生集體「上吐下瀉」 班級緊急停課至21日

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市汙水接管提前做後火車站4千戶 市府減低衝擊交通

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市汙水下水道第1期工程的8和9標，涵蓋後火車站交通節點，市府工務處長蘇文崎表示影響將降到最低。圖／嘉義市政府提供
嘉義市汙水下水道第1期工程的8和9標，涵蓋後火車站交通節點，市府工務處長蘇文崎表示影響將降到最低。圖／嘉義市政府提供

嘉義市汙水下水道首期工程分管及用戶接管，為配合鐵路高架化社會住宅興建，沿台一線博愛路西側區域，共4202戶接管也是本期最大標案，提前招標將於4月開工，2024下半年完工；由於涵蓋嘉義火車站後站出口，地方憂交通進入黑暗期，市府工務處說，皆使用地下推管，人孔蓋夜晚會先蓋上，減少影響。

工務處表示，汙水下水道首期的第8、9標合併招標，範圍以博愛路、友忠路兩條東西向道路中間，兩端為中興路、世賢路一段，涵蓋後驛里、磚磘里、香湖里等11里，接管戶數共4202戶，是各標案規模最大。

工務處指出，會提前招標，配合社會住宅「博愛安居」、「友忠好室」的建設期程，會以預留或直接納入汙水系統方式銜接，接管206戶及144戶，另，新建嘉義高架車站、轉運中心的汙水研擬匯流往後站，也納入這次標案。

另，此標案範圍有多棟大樓、公寓大廈，工務處也視為用戶納管重點，提倡大樓自行改管並廢除化糞池，配合中央政策。

至於包括博愛路通過後火車站的交通節點，已有居民憂心動工恐衝擊交通，工務處長蘇文崎說，採地下推管，每接管50公尺會設1個路面上工作井，但採不落地工法，人孔蓋白天施作、夜晚蓋上，影響較小。

嘉市汙水系統第一期分支管網及用戶接管工程，共9標，除1標已完工，2至第5標施工中，第6、7標預計將上網公告招標，第8、9標提前招標，本月決標6億2500萬，預定4月開工，2024年下半年完工，屆時首期全數完工，隔年啟動二期計畫。

市府指出，汙水第1期9個標案，經合併變大標案有利吸引廠商，執行力佳，去年接管提升率全國最高。

嘉義市政府為配合社會住宅、鐵路高架化，提前招標汙水下水道第1期的8和9標工程，4月開工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府為配合社會住宅、鐵路高架化，提前招標汙水下水道第1期的8和9標工程，4月開工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市汙水下水道第1期工程的8和9標，沿台一線博愛路西側區域，共4202戶接管。記者林伯驊／翻攝
嘉義市汙水下水道第1期工程的8和9標，沿台一線博愛路西側區域，共4202戶接管。記者林伯驊／翻攝

嘉義 火車站 社會住宅 鐵路高架化

延伸閱讀

因應未來清明掃墓人潮 嘉市立殯葬所規畫措施

嘉中棒球隊獲民間捐百萬認養 校方：盼留住在地選手

盼禁福食！ 嘉市藍議員提案直接修自治條例 獲過半連署

嘉市垂楊、吳鳳路口都更成功 建商投23億打造15樓宅

相關新聞

精工獎今頒獎 沈榮津：政府在關鍵時刻推出有力政策

行政院副院長沈榮津在台中市潭雅神工業廠商協進會執行的第一屆精工獎加工競賽暨精實推動計劃成果發表會及頒獎典禮致詞時，肯定協...

綠營民代盼速拆烏山頭蔣介石銅像 管理處低調回應了

民進黨台南市議員李啟維今天表示，烏山頭水庫中正公園內還有蔣介石銅像，228紀念日即將來臨的同時，應儘速拆除落實轉型正義；...

美國在台協會處長訪台南 黃偉哲用愛文芒果喻台美合作

美國在台協會處長孫曉雅（Director Sandra Oudkirk）今天與高雄分處長禹道瑞及副分處長李明磊等美國在台...

防制酒駕 台南警員到KTV張貼代駕QRcode

農曆春節剛結束，公司行號、店家辦理春酒餐敘，也是酒駕肇事高峰期，台南警方昨晚間到轄內KTV、小吃部、餐廳宣導，呼籲店家共...

生廚餘終於可自行處理 西螺公所廚餘處理廠6月上線

雲林縣西螺鎮是國內重要蔬菜產區，產量占全國三分之一，也因為菜多，相對衍生出每月逾35公噸的果菜殘渣（生廚餘），西螺鎮公所...

嘉市汙水接管提前做後火車站4千戶 市府減低衝擊交通

嘉義市汙水下水道首期工程分管及用戶接管，為配合鐵路高架化、社會住宅興建，沿台一線博愛路西側區域，共4202戶接管也是本期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。