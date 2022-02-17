嘉市汙水接管提前做後火車站4千戶 市府減低衝擊交通

嘉義市汙水下水道首期工程分管及用戶接管，為配合鐵路高架化、社會住宅興建，沿台一線博愛路西側區域，共4202戶接管也是本期最大標案，提前招標將於4月開工，2024下半年完工；由於涵蓋嘉義火車站後站出口，地方憂交通進入黑暗期，市府工務處說，皆使用地下推管，人孔蓋夜晚會先蓋上，減少影響。

工務處表示，汙水下水道首期的第8、9標合併招標，範圍以博愛路、友忠路兩條東西向道路中間，兩端為中興路、世賢路一段，涵蓋後驛里、磚磘里、香湖里等11里，接管戶數共4202戶，是各標案規模最大。

工務處指出，會提前招標，配合社會住宅「博愛安居」、「友忠好室」的建設期程，會以預留或直接納入汙水系統方式銜接，接管206戶及144戶，另，新建嘉義高架車站、轉運中心的汙水研擬匯流往後站，也納入這次標案。

另，此標案範圍有多棟大樓、公寓大廈，工務處也視為用戶納管重點，提倡大樓自行改管並廢除化糞池，配合中央政策。

至於包括博愛路通過後火車站的交通節點，已有居民憂心動工恐衝擊交通，工務處長蘇文崎說，採地下推管，每接管50公尺會設1個路面上工作井，但採不落地工法，人孔蓋白天施作、夜晚蓋上，影響較小。

嘉市汙水系統第一期分支管網及用戶接管工程，共9標，除1標已完工，2至第5標施工中，第6、7標預計將上網公告招標，第8、9標提前招標，本月決標6億2500萬，預定4月開工，2024年下半年完工，屆時首期全數完工，隔年啟動二期計畫。