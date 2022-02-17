因應未來清明掃墓人潮 嘉市立殯葬所規畫措施

清明時節將屆，為防疫及分散車流，嘉義市立殯葬管理所提出多項政策因應，包括提前祭祖、清明節當天及前一天停止火化作業、納骨塔不開放以及請民眾多利用「天堂家書」等。

殯葬所長盧春霖表示，清明時節進出殯葬所的人多且複雜，祭拜民眾有可能來自全國各地，因此推出數項措施希望民眾多多配合避免群聚也減少塞車狀況：建議提前掃墓，在清明節前3周的每個假日殯葬所會派員留守服務民眾。

盧春霖說，以往清明節期間喪葬隊伍與祭拜民眾一齊湧入造成附近大塞車，為了讓交通順暢、減少群聚危險，清明節當天及前一天會暫時停爐，停止火化作業。

他說明，如果以1個喪葬隊伍6輛車、火化場每天火化48具上限計算，那會有超過200輛車進出，而且與掃墓民眾擠在一齊，交通一定癱瘓，所以才會在清明節當天及前一天暫時停爐，而這方面也已和禮儀公司取得共識。

防疫期間納骨塔不開放，盧春霖指出，納骨塔裡面空氣流通差，而且每個塔位的距離都很近，所以不開放民眾祭拜，建議民眾可以寫「天堂家書」的方式將思念親人的內容寫成書信交由工作人員，待清明節過後一起火化轉達給往生者。