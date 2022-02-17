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因應未來清明掃墓人潮 嘉市立殯葬所規畫措施
清明時節將屆，為防疫及分散車流，嘉義市立殯葬管理所提出多項政策因應，包括提前祭祖、清明節當天及前一天停止火化作業、納骨塔不開放以及請民眾多利用「天堂家書」等。
殯葬所長盧春霖表示，清明時節進出殯葬所的人多且複雜，祭拜民眾有可能來自全國各地，因此推出數項措施希望民眾多多配合避免群聚也減少塞車狀況：建議提前掃墓，在清明節前3周的每個假日殯葬所會派員留守服務民眾。
盧春霖說，以往清明節期間喪葬隊伍與祭拜民眾一齊湧入造成附近大塞車，為了讓交通順暢、減少群聚危險，清明節當天及前一天會暫時停爐，停止火化作業。
他說明，如果以1個喪葬隊伍6輛車、火化場每天火化48具上限計算，那會有超過200輛車進出，而且與掃墓民眾擠在一齊，交通一定癱瘓，所以才會在清明節當天及前一天暫時停爐，而這方面也已和禮儀公司取得共識。
防疫期間納骨塔不開放，盧春霖指出，納骨塔裡面空氣流通差，而且每個塔位的距離都很近，所以不開放民眾祭拜，建議民眾可以寫「天堂家書」的方式將思念親人的內容寫成書信交由工作人員，待清明節過後一起火化轉達給往生者。
盧春霖說，平日裡殯葬所工作人員隨時準備著防疫袋，裡面有實名制表單、酒精及淨水瓶等，隨時為所內6個祭拜廳服務，尤其是淨水瓶，以往是一個水盆讓參與祭拜後的民眾淨手驅邪之用，但那麼多人共用水盆會有傳染隱憂，殯葬所特地準備噴霧式淨水瓶供民眾使用，已有不少禮儀公司也跟進改以噴霧式淨水一起做好防疫。
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